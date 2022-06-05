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Bakan Dönmez: “Yol arkadaşlarımızla enerjideki küresel gelişmeleri ve ülkemize yansımalarını ele aldık”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirilen AK Parti 30.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirilen AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda partililere Karadeniz gazındaki son durumu, enerjideki küresel gelişmeleri ve Türkiye'ye yansımalarını anlattı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kızılcahamam'dayız. AK Parti'mizin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında yol arkadaşlarımızla bir araya geldik. Karadeniz gazındaki son durumu, enerjideki küresel gelişmeleri ve ülkemize yansımalarını ele aldık” ifadelerini kullandı.

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