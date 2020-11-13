Bakan Dönmez'den Kanuni Sultan Süleyman'ın kabrine ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisini Karadeniz'e uğurladıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın kabrini ziyaret etti.

Kabir ziyareti hakkında Twitter hesabından paylaşım yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kanuni'yi Karadeniz'e uğurladıktan sonra gemimize ilham olan büyük hükümdar Kanuni Sultan Süleyman Han'ın kabrini ziyaret ettik. Ellerimizi göğe, zihnimizi tarihimize, dümenimizi Karadeniz'e çevirdik. Pruvası neta, rüzgarı kolayına olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez ayrıca paylaşımına "Karadeniz'de Kanuni devri" etiketini de ekledi.