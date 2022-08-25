Bakan Dönmez'in Umman ve Katar ziyareti verimli geçti

Başta doğalgaz ve petrol olmak üzere kaynak sahibi ülkelerde gerek fiziki gerekse çevrim içi görüşen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri Umman ve Katar'a ziyarette bulundu. Bakan Dönmez'in öncülüğündeki ziyaretlerden ilki Türkiye'nin bugüne kadar doğal gaz ticaretinin bulunmadığı Umman'a gerçekleşti. Burada Umman Enerji ve Maden Bakanı Salim Al Aufi ile görüşen Bakan Dönmez, ardından da Katar'da Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi ile görüştü. Hem baş başa hem de heyetler arası gerçekleşen görüşmelerde Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve bakanlığın diğer yetkilileri Dönmez'e eşlik etti.

Umman'dan "yenilenebilir" teklif

Ziyaretlerini ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dönmez, Umman'daki görüşmeyi "çok önemli" olarak niteledi.

Umman ile Türkiye arasında bugüne kadar doğal gaz ticaretinin olmadığına dikkati çeken Dönmez, "Ancak görüşmeler gayet olumlu geçti. Şartların uygunluğuna bağlı olarak BOTAŞ ve Umman doğal gaz ticareti şirketi arasında devam edecek görüşmelerde inşallah karşılıklı bir anlayış ve anlaşma olursa gaz ticaretine başlayabileceğiz" diye konuştu.

Umman'ın yenilenebilir enerji alanında ileriye dönük projelerinin de olduğuna işaret eden Dönmez, "O konuda iş birliği teklif ettiler. Onu da biz yine değerlendireceğiz. Gerek kamu gerekse özel sektör eliyle oradaki fırsatları değerlendireceğiz" dedi.

"Katar ile 3'üncü ülkelerde çalışabiliriz"

Umman ziyaretinin ardından da Katar'a geçtiğini anımsatan Dönmez, şunları kaydetti:

"Orada da Katar Enerji işlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Saad Sherida Al-Kaabi ile 'Öteden beri devam eden iş birliğimizi nasıl geliştirebiliriz' diye konuştuk. Sadece doğal gaz ticaretinde değil, Türkiye'de, Katar'da veya 3'üncü ülkelerde petrol ve gaz konusunda arama-üretim faaliyetleri dahil olmak üzere fırsatların değerlendirilmesi hususunu birlikte ele aldık. İnşallah önümüzdeki günlerde bu konularda somut adım atmayı bekliyoruz."