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Bakan Elvan ve Bakan Gül, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği yönetimi ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.


Bakan Elvan ve Bakan Gül, iş dünyasıyla görüşmelerini sürdürüyor. İlki Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantının ardından bugün de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşme başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığındaki toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı olarak devam ediyor.

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