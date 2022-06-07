Bakan Ersoy, 21. Devlet Türk Sanatları Yarışması sergisini gezdi

Devlet Türk Sanatları Yarışması sergisini gezerek ödül alan eser sahiplerini tebrik etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk sanatlarını desteklemek, gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 21. Devlet Türk Sanatları Yarışmasında ödül alan eserlerin sergilendiği Resim ve Heykel Müzesi'nde eser sahipleriyle buluştu. Sergiyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, 1986 yılından beri düzenlenen yarışmanın bu yılki ayağında derece alanları tebrik etti.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yarışmada bu yıl toplamda 493 bin lira para ödülü verilirken 79 eser dereceye girdi. Hüsn-i Hat, Çini, Ebru, Tezhip, Minyatür, Kalemişi ve Katı kategorilerindeki eserlerin değerlendirmesini akademisyen ve sanatçıdan oluşan 9 kişilik bir jüri heyeti yaptı.

18 eser için 20'şer bin lira para ödülü ile başarı belgesi verilirken, mansiyon ödülü alan 18 esereyse 5'er bin lira para ödülü verildi. Geri kalan eserlerse sergilenmeye hak kazandı.

Duygularını paylaşan sergileme ödülü sahibi Havva Tümer, “Gurur duyuyorum. Hocama çok teşekkür ediyorum. Geleneksel sanatlardan ‘Katı' sanatını öğreniyorum. İki efsanevi hayvanı anlatmak istedim. Ormanda karşılaşmalarını anlatıyorum. Tek tek oyulup geleneksel teknikle yapıldı bu eser” sözlerini sarf ederken bir diğer sergileme ödülü sahibi Ayşe Elif Kızıltan ise "Bir zeytin bahçesini resmetmek istedim. Kağıtları önce boyuyoruz kendi sevdiğimiz renklerle. Ondan sonra da tasarladığımız şekle göre kesim yapıyoruz. Burada da her zeytin bahçesinde ne görebilirseniz hepsini burada tasarladım. Zeytin yaşam barındırıyor” dedi.

“Eserimin ismi Meveddet”

Başarı ödülü alan Ebru ve Katı sanatçısı Filiz Şenol ise şunları söyledi:

“Önce tasarımını yaptık daha sonra yazdırdığımız Esmaül Hüsna'yı Katı'dı Rıfkı oyma tekniğiyle oydum. Etrafını süsledik. Geleneksel tarzdan gelen çiçeklerimizle iç bezemelerini yaptım. Kağıt boyası dahil her şey elimizden geçti. Eserimin ismi ‘Meveddet'. El-Vedud Esması dışında en sevilene ulaşan. Rahman'a ulaşan yolu anlatmaya çalıştım. Eseri yapmak 5-6 ayımı aldı. Başarı ödülü aldım.”