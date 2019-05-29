Bakan Ersoy: "Dünya tarihine yön veren en görkemli zafer"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un fethinin 566'ncı yılını kutladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çağ kapatıp çağ açan İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümünü resmi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kutladı. Ersoy, "Dünya tarihine yön veren en görkemli zaferlerden biri olan İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümünde tarihiyle, sanatıyla, güzellikleriyle bu eşsiz şehri bizlere miras bırakan büyük hükümdar Fatih Sultan Mehmet Han ile aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" diyerek, Fatih Sultan Mehmet'in at üzerinde bir resmini paylaştı.