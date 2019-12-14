Bakan Ersoy İl Müdürleri Koordinasyon Toplantısına katıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 81 İl Kültür ve Turizm Müdürünün katılımıyla gerçekleştirilen İl Müdürleri Koordinasyon Toplantısı Ankara'da başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iki gün sürecek toplantının açılış konuşmasında; bu yılı 52 milyon turist sayısıyla kapatacaklarını ve 2023'e kadar çok daha büyük hedefleri olduğunu dile getirdi.

Turizm hedeflerine ulaşmak için her yıl istikrarlı olarak hem turist sayısını hem de kişi başı ve gecelik gelirleri artırarak 2023'e kadar hiç durmadan çalışacaklarını belirten Bakan Ersoy, turizm ile birlikte kültür, sanat, arkeoloji alanlarında da çok hızlı hareket ederek Bakanlık olarak performans ve hedef odaklı bir sisteme geçtiklerini söyledi.

2019 yılı Bakanlık çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıda Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 Turizm Stratejisi kapsamında hedef ve beklentilerini il müdürleriyle paylaştı. Toplantıda il müdürleri de proje ve faaliyetlerine ilişkin Bakan Ersoy'a sunum yaptı.