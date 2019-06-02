Bakan Ersoy: "Lütfen trafik kurallarına uyalım"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yorgunluklarımızı ülkemizin eşsiz kumsallarına bırakmak üzere çıktığımız yollarda, lütfen kurallara uyalım" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Ramazan Bayramında sürücülerin dikkatli olmasını istedi. Yoldayken sadece yola bak hashtagiyle yaptığı paylaşımda Ersoy, "Sevdiklerimizle bayramlaşmak, Türkiye'nin güzelliklerini keşfetmek, yorgunluklarımızı ülkemizin eşsiz kumsallarına bırakmak üzere çıktığımız yollarda, lütfen trafik kurallarına uyalım. İyi yolculuklar" ifadelerini kullandı.