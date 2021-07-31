İhlas Haber Ajansı

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Bakan Ersoy, Marmaris'te yangın bölgesinde

Muğla’nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıkan bölgeye giden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmaları yerinde inceledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıkan bölgeye giden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmaları yerinde inceledi.


Muğla'nın Marmaris ilçesi Asparan mevkiinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına devam ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor. Asparan mevkiinde yangın bölgesine giden Bakan Ersoy, söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

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