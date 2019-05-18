Bakan Ersoy, "Müzeler, içerisinde tarihin bütün görkemiyle yaşadığı mekanlardır"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Müzeler, içerisinde tarihin bütün görkemiyle yaşadığı mekanlardır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü'nü kutlayan bir mesaj yayımladı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un mesajı şu şekilde:

"Müzeler, içerisinde tarihin bütün görkemiyle yaşamaya devam ettiği, barındırdığı sanat ve kültürle duygu ve düşüncelerinizi etkileyen büyülü mekânlardır. Herkesi bu deneyimi yaşamaya müzelerimize davet ediyor, "Uluslararası Müzeler Günü'nü" kutluyorum."