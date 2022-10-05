Bakan Ersoy, opera sanatçıları Murat Karahan ile Opolais'in konserini izledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Letonyalı ünlü opera sanatçısı Kristine Opolais ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni tenor Murat Karahan'ın konserini izledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen, dünyanın ünlü opera evlerinde sahne alan Letonyalı ünlü opera sanatçısı Kristine Opolais ile yine dünyanın pek çok önemli opera evinde önemli başrollerde yer alan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni tenor Murat Karahan'ın seslendirdiği konseri izledi. Bakan Ersoy, CSO Ada Ankara Ana Salonu'nda gerçekleşen konser öncesi Güncel Sanat Proje Yarışması Sergisi'ni gezdi. Ersoy, yarışmada dereceye girenlere ödüllerini takdim etti. Ödül takdim töreni sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Ersoy, “Bu etkinliğin 8'incisini düzenliyoruz. Bu sene ‘Güncel Sanat Projesi' şeklinde düzenlendi. Amacımız güncel sanatla gençlerimizin uyumunu sağlamak ve motive etmek. Gençlerimizin sanat üretimini daha motive ederek üretimlerini arttırmak. Kültür Yolu Festivalleri çok büyük heyecanla başladı. Bu sene 5 ile çıkardık. Festivale çok büyük katılım var. Her sene daha fazla sanatçımız katılıyor. Önümüzdeki seneden itibaren il sayısını 10'a çıkarıyoruz. Bu festivallerde bir amacımız daha var. Şehirlerin bilinirliğini ve tanınırlığını hem ülkemizde hem de yurt dışında arttırmak. Bu etkinliklere yabancı sanat grupları da katılmaya başladı. Yurt dışından fazla sayıda editör ve basın mensubu da katılmak istedi. Onları da Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansı vasıtasıyla ülkemize getirip etkinliklerde gözlemleme, çekim yapma ve paylaşma fırsatlarını sağlıyoruz” dedi.