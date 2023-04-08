Bakan Ersoy, Togg'u teslim alan bakanlar listesine katıldı

Türkiye'nin milli imkanlarıyla üretilen Togg, bugün itibariyle bakanlıklara teslim edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'da Togg'u teslim alan bakanlar listesine katıldı.

Türkiye'nin otomobili Togg'un T10X akıllı cihazlarının sahiplerine teslim edilmek üzere sevkiyatına başlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sultanbeyli'deki programlarına Togg T10X ile katılarak, Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk bakan olmuştu. Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg'un T10X akıllı cihazlarının sahiplerine teslim edilmek üzere sevkiyatı başlanmasıyla beraber Bakan Ersoy'da Togg'u teslim alan bakanlar listesine katıldı.