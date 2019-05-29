Bakan Ersoy: “Turistik Doğu Ekspresi gün aşırıdan günlük seferlere dönüştürülecek”

Bu seferlere Turistik Van Gölü Ekspresi, Turistik Diyarbakır Ekspresi gibi yeni rotalar katacağız. Çok kısa sürede, yıl içerisinde bu noktaları da oturtmayı planlıyoruz. Bu tren seferleri sadece Türkiye'yle bağlı kalmasın komşu ülkelerle bağlansın, bu turistik tren seferlerini komşu ülkelere nasıl bağlarız bunun çalışmasını yapacağız” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ortak çalışması sonucu hizmete başlayan Turistik Doğu Ekspresi, bugün ilk seferine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla çıktı. Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferinden önce konuşan Ersoy, “Biliyorsunuz yeni eğitim sistemiyle birlikte, 2023 turizm hedeflerimizi de revize ederek 70 milyona çıkarttık. 70 milyon rakamını yakalayabilmek için öncelikle turizmimizi 81 ile yaymamız ve çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda bu projeyi geliştirmek bizlere nasip oldu. Biliyorsunuz Doğu Ekspresi onlarca yıldır hizmette olan bir ekspres. Ancak başlangıç amacı Kars'la Ankara arasındaki ulaşımın sağlanmasıydı. Ekonomik ulaşımın en kötü hava koşullarında bile aksamadan devamının sağlanmasıydı. Fakat daha sonra izlemiş olduğu rotanın güzelliğiyle bir süre sonra turizmle iç içe olmaya başladı ve gerçek amacından da uzaklaşmış oldu. Ne tam olarak turiste hitap ediyordu ne de ilk kuruluş amacına hizmet etmeye başlamıştı. İki taraf da birbirinden yer kapmaya başlamıştı. Biz Turizm Bakanlığı olarak, turizmi 81 ile yaymak hem de çeşitlendirmek açısından bir fırsat olarak gördük. Türkiye'de keşfedilmiş bir olay değil, turistik tren seferleri. Aslında dünyanın pek çok noktasında bizim başlattığımız sefer gibi çok ünlü tren seferleri var. Bunun ilkini de bu akşam Türkiye'de icra edeceğiz. Normal Doğu Ekspresinden farkı, mola yerlerinde uzun süreli; 2'şer, 3'er saatlik durarak sadece Kars'ın değil ara noktalardaki illerinde turizmden faydalanması. Yani sadece Kars ekonomisine değil, bölge güzergahındaki durak noktalarında da turizmin gelişmesine katkı sağlayacağız. Tamamıyla turizm ekspresi olduğu için belli bir zaman sonra yabancı tur operatörleri arasında da yaygın olmasını sağlamak istiyoruz. Sadece yerli turiste değil yabancı turiste de hizmet eden bir sefer olsun istiyoruz. Bu sadece başlangıç. Ulaştırma Bakanıyla da bu konuları konuştuk sadece burayla sınırlı tutmak istemiyoruz. Gün aşırı hareket ediyor trenimiz ve 2 vagon daha alma kapasitesi var. İlk etapta talep geldiği sürece bu iki vagon ilave edilecek daha sonra gün aşırıdan günlük sefere dönüştürülecek. Bunu Turistik Van Gölü Ekspresi, Turistik Diyarbakır Ekspresi gibi yeni rotalar katacağız. Çok kısa sürede, yıl içerisinde bu noktaları da oturtmayı planlıyoruz. Bu tren seferleri sadece Türkiye'yle bağlı kalmasın komşu ülkelerle bağlansın, bu turistik tren seferlerini komşu ülkelere nasıl bağlarız bunun çalışmasını yapacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Turistik Doğu Ekspresi Ankara Garı'ndan ilk seferine uğurlandı.

Yolculuk süresi 32 saat

Ankara – Kars arasındaki mesafeyi 32 saatte tamamlayacak trende 2 hizmet, 1 yemekli, 6 yataklı olmak üzere 9 vagon bulunuyor. Ankara'dan Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 19.55'te, Kars'tan ise Çarşamba ve Cuma günleri saat 23.55'te hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi'nin bilet fiyatları ise 1 odada tek kişi seyahat edilmesi durumunda 400 TL, 1 odada iki kişi seyahat edilmesi durumda kişi başı 250 TL olacak. Mevcut Doğu Ekspresi'ne artan yolcu talebinin karşılanması, halka daha iyi hizmet sunulabilmesi ve iç turizmin artırılmasına yönelik planlanan Turistik Doğu Ekspresi'nin Ankara'dan Kars yönüne durakları; Erzincan, İliç ve Erzurum istasyonları olurken, Kars'tan Ankara yönüne durakları ise; Sivas'ın Divriği ve Bostankaya istasyonları olacak.