Bakan Ersoy: “Türk diasporasının yeni nesillerini asimilasyondan korumak ve anavatanla bağlarını güçlendirmek bütüncül bir strateji ile mümkündür”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarına Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi” kapanış programına katıldı. Programa, Bakan Ersoy'un yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya ve çok sayıda yetkili katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Ersoy, ülkelerin kamu diplomasisindeki gücünün diasporalarının etkinliğiyle de paralellik gösterdiğini belirterek, “Dolayısıyla, bulundukları ülkelerin sosyal, ekonomik ve siyasi hayatında fark yaratabilen güçlü birer diaspora oluşturmak bir diğer hedefimiz olmalıdır. İşte burada da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız yani YTB, Türkiye'nin en önemli aktörlerinden biridir” ifadelerini kullandı.

Türk diasporasının yeni nesillerini asimilasyondan korumak ve anavatanla bağlarını güçlendirmesinin bütüncül bir strateji ile mümkün olabileceğini bildiren Bakan Ersoy, “YTB'nin gerçekleştirdiği sivil toplum proje destekleri, burs, staj, gençlik, kültür ve anadil programları bunun bir parçasıdır. Aynı zamanda yurt dışındaki insanlarımızın taleplerini kurumlarımıza aktararak, mevzuat çalışmaları için koordinasyonu sağlaması da bu bütüncül stratejinin gereğidir” şeklinde konuştu.

Türk diasporasının temellerinin 1960'larda atıldığını anımsatan Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

“1961'de Almanya ile başlayan süreç, takip eden altı yıl içinde Avusturya, Belçika, Hollanda, Fransa ve Avustralya ile yapılan iş gücü anlaşmalarıyla devam etti. Aradan geçen 60 yılda Türkler misafir işçi statüsünden çıkıp, bulundukları ülkelerin vatandaşlığını alarak toplumun asli unsurları haline geldiler. Bugün ise 6 milyonu aşan nüfuslarıyla dördüncü nesle ulaşmış; ekonomiden bilime, sanattan spora, her alanda dünya çapında değer üreten bir güce dönüşmüşlerdir. Bu insanlarımızın ihtiyaçları zaman içinde artıp nitelik değiştirirken, devletimizin onlar için sunduğu hizmetler de daha çeşitli ve kapsamlı hale gelmiştir. Özellikle son 10 yılda Türkiye'nin yakaladığı gelişme ivmesi, yurt dışındaki Türklerin hayatına da yansımıştır. Kamu diplomasisi ve farklı dış politika imkânlarının daha etkin kullanılması ile birlikte, Türk diasporasını güçlendirmek ve Türkiye ile bağlarını en üst seviyede muhafaza etmek için çeşitli önlemler art arda hayata geçirilmiştir.”

Devletin sunduğu tüm imkanların günün şartlarına göre sürekli geliştirilmekte ve çeşitlendirilmekte olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, “Böylece, diasporamızın büyük potansiyelinin daha da artırılmasına katkı sağlanacaktır. ‘Yurt Dışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi' bu anlayışın bir sonucudur. Proje süresince son derece geniş ölçekte mevzuat derlemeleri, hizmet envanteri oluşturma çalışmaları ve vatandaşlarımızın taleplerini içeren raporlamalar gerçekleştirdik. İstişare toplantıları düzenlendi. Kamu kurumlarımız YTB'nin koordinasyonunda, 2019 yılının başından bugüne kadar 17 farklı konuda yasal ve idari iyileştirmeyi hayata geçirdiler. Boşanma kararlarının tescilinden, yabancı ehliyet süresine, çocukların vatandaşlığının korunmasından emeklilerin yarı zamanlı çalışmasına uzanan bu kapsamlı çalışma, yurt dışındaki insanlarımızın ülkemize aidiyet ve devletlerine güven duygusunu güçlü bir şekilde pekiştirmiştir” diye konuştu.

Projenin kapanış toplantısını yaptıklarını ancak hizmette son diye bir kavram olmadığını dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

“Önümüzdeki dönemde, proje sırasında gerçekleştirilen anketlerin ve odak görüşmelerin ortaya koyduğu 35 ayrı konu başlığında kamu kurumlarımızla mevzuat çalışmaları gerçekleştirilecek. Mavi Kartlıların nüfus kaydı sorgulama ve erişim sorunlarının giderilmesi,

Yurt dışındaki hükümlülerin vesayet altına alınması, yerinden öğretmen istihdamına yönelik düzenlemelerin yapılması, Türkiye'de ikamet eden mavi kartlıların genel sağlık sigortası primleri, diaspora gençleri ve uluslararası öğrencilere Türkiye'de staj yapma imkânı sağlanması gibi çok önemli başlıklar öne çıkıyor. İnşallah daha güçlü bir Türk diasporası için kurumlarımız arasındaki iş birliği ve dayanışma ruhunu devam ettirerek nice güzelliklere hep birlikte imza atacağız.”