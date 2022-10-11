Bakan Ersoy: “Türkiye müzecilikte hedef belirleyen öncü ülkeler arasında yerini almıştır”

Hacı Bayram Veli Müzesi'nin açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Memnuniyetle ifade ediyorum ki Türkiye, müzecilikte hedef belirleyen öncü ülkeler arasında yerini almıştır” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Altındağ Belediyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğiyle Altındağ'da kurulan Hacı Bayram Veli Müzesi'nin açılış törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada Hacı Bayram Veli'yi rahmetle ve saygıyla anan Bakan Ersoy, Hacı Bayram Veli'nin mirasının Türkiye coğrafyasının her bir taşına, medeniyetinin mayasına sindiğini kaydetti. Hacı Bayram Veli'nin mirasının eskimeyeceğini, yıpranmayacağını ve yıkılmayacağını ifade eden Bakan Ersoy, “Çünkü varlığı maddede değil manadadır. Bu manayı hatırladığımız, yaşattığımız ve nesillerimize aktardığımız müddetçe mirası dimdik ayakta kalacaktır. İşte Hacı Bayram Veli Müzesini böyle değerlendirmek; bu yapıya bir hatırlatıcı hem geçmişimize hem geleceğimize verdiğimiz bir söz nazarıyla bakmak lazım” diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak son 20 yılda müzecilik alanında çok büyük başarılar elde ettiklerini dile getiren Ersoy, kültürel mirasın korunması için ciddi adımlar attıklarını vurguladı.

“Türkiye, müzecilikte hedef belirleyen öncü ülkeler arasında yerini almıştır”

Ersoy, şöyle devam etti:

“Gelişen ve değişen müzecilik anlayışının gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayan yeni müzeler açarken, mevcut müzelerimizi de bu doğrultuda yeniledik. Neticede binasından teşhirine, sunduğu imkan ve hizmetlerden yürütülen eğitim çalışmalarına kadar müzelerimiz ödül üstüne ödül alan ve örnek gösterilen kurumlar haline geldiler. Memnuniyetle ifade ediyorum ki Türkiye, müzecilikte hedef belirleyen öncü ülkeler arasında yerini almıştır.”

“Bugün itibarıyla özel müze sayımız 351 olmuştur”

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel müzecilik faaliyetlerine destek verdiğini söyleyen Ersoy, “Son yıllarda özel müze sayısında gerçekleşen artış bunun bir sonucudur. Bakınız 2020'de 26 adet, 2021'de 29 adet özel müze açılışına onay vererek ulaştığımız rekoru, 2022 yılında henüz ekim ayında olmamıza rağmen 32 yeni özel müze onayıyla kırmış durumdayız. Bugün itibarıyla özel müze sayımız 351 olmuştur. Desteğimizin sadece kuruluş aşamasıyla sınırlı kalmadığını hatırlatmak isterim. Örneğin bugüne kadar 24 adet özel müzeye, imzalanan protokoller çerçevesinde geçici olarak sergilenmek üzere toplam 4 bin 502 eseri 1 ila 5 yıl arasında değişen sürelerle ödünç verdik” ifadelerini kullandı.

Ankara Etnografya Müzesi envanterinde bulunan ve aralarında Hacı Bayram Veli'nin zati eşyalarının da yer aldığı 21 adet eseri konservasyonlarını da tamamlayarak geçici olarak sergilenmek üzere Hacı Bayram Veli Müzesi'ne teslim ettiklerini açıklayan Bakan Ersoy, “Kültür ve medeniyet mirasımızın korunması ve yaşatılması noktasında atılan adımları desteklemek bizim için bir görevin ötesinde tarihimize ve ecdadımıza karşı bir vefa borcudur. Elde edilen başarılarla bu borcu bir nebze olsun ödeyebilirsek ne mutlu bize” dedi.

“Hem milli kültürümüzü hem insanlığın ortak mirasını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz”

Vatandaşlardan müzeleri ziyaret etmelerini isteyen Ersoy, “Bakanlık olarak biz hem milli kültürümüzü hem insanlığın ortak mirasını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu yolda atılan her adımın da arkasında duracağız. Ancak bütün vatandaşlarımızdan ricam odur ki sizler de bizim yanımızda durun ve müzelerimizi ziyaret edin. Çocuklarınızla beraber vakit geçirmek için alternatiflerinizin arasına bu eşsiz mekanları da ekleyin. Unutmayın, sizler sahip çıkmadığınız sürece her başarı yarımdır, eksiktir” diye konuştu.

“Müzemiz, Ankara'ya değer katacak bir müze olarak açılıyor”

“Müzemiz, Ankara'ya değer katacak bir müze olarak açılıyor. Bu müze ile ecdat yadigarımıza sahip çıkıyor, geçmişimizin mirası olan önemli eserleri ve kültürel değerleri gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmanın huzur ve sevincini yaşıyoruz. Hacı Bayram Veli Ankara'mız için çok önemli bir değer” diyerek Ankara'nın Hacı Bayram Veli Müzesi ile çok anlamlı bir müze kazandığını vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise, belediye olarak Hacı Bayram Veli'nin mirasına sahip çıkmak ve gelecek nesillere onu daha iyi anlatabilmek için çaba gösterdiklerini belirterek, “Bugün açtığımız müzenin bu amaca hizmet etmesini temenni ediyoruz. Yakın zaman içerisinde Tarihi Köy Camii'nin restorasyonuna başlıyoruz. Aynı zamanda doğmuş olduğu evi aslına uygun şekilde yaparak eski döneme uygun bir durumda ziyarete açacağız. Böylece Solfasol Mahallesi'ne Hacı Bayram Külliyesi'ni kazandırarak tarihimize sahip çıkmış olacağız” dedi.

Bakan Ersoy, açılış konuşmalarının ardından katılımcılarla birlikte kurdele keserek Hacı Bayram Veli Müzesi'ni açtı. Müzeyi gezerek incelemelerde bulunan Ersoy, sonrasında Hamam Arkası Sokağı'ndaki Meydan Etkinlikleri çerçevesinde kurulan stantları ziyaret etti. Ardından sırayla Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Ankara Kalesi Kapısı ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki Sandık Sepet Ankara: İnteraktif Edebiyat ve Kültürel Miras Etkinliği ile Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi Kültür Girişimi'nde açılan Afrodisias-Ara Güler Sergisi'ni gezen Ersoy, Ankara'daki temaslarını Kale Mahallesi'nde açılan Kelime Müzesi'ni ziyaret ederek sonlandırdı.