Bakan Ersoy ve Selçuk, RTÜK Başkanı Şahin ile bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve iki bakanlık ile RTÜK'ten bürokratlar, medya alanında yapılacak iş birliklerini ve ortak projeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. Bakan Ersoy, gelişen iletişim teknolojilerinin kültür algısını küreselleştirdiğine dikkat çekerek, özellikle dijital medyanın gençler ve çocuklar üzerinde etkisini arttırdığını vurguladı. Buna rağmen ana akım medyanın halen toplumsal değerlere yön verme gücünü elinde bulundurduğunu söyleyen Ersoy, “Aile yapısını korumaya yönelik programlar ve diziler desteklenmeli. Bu noktada farklı yöntemlerin uygulamaya konması için de çalışmalar başlatılmalı” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ise, aile dostu programların yaygınlaştırılması için RTÜK ile ortak projeler üretilmesi ve Bakan Ersoy'un da ifade ettiği gibi aile dostu dizilerin yaygınlaşması için düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.

RTÜK Başkanı Şahin, toplumun yapı taşı olan ailenin ve çocukların korunması için medyanın etkin rolünün bilinciyle yeni çalışmaların hayata geçirileceğini dile getirdi.

Kamu spotlarının niteliğinin arttırılarak izlenme oranlarının yükseltilmesi ve topluma olumlu etkide bulunmasına dair çalışmalar ile kadına yönelik şiddetin ve çocuk istismarlarının azaltılmasına yönelik atılabilecek adımlar toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Toplantıda ayrıca daha fazla reyting elde etmek amacıyla dizi ve programlarda yer verilen ve zararlı etkiler oluşturan unsurların yayıncılar, yapımcılar ve senaristler tarafından da incelenerek önüne geçilmesi gerekliliği hakkında fikir birliğine varıldı.