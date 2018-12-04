Bakan Ersoy'un ikili görüşmelerinde ilginç diyaloglar

Dünya Turizm ve Kültür Konferansı'na katılmak üzere Türkiye'de bulunan üst düzey konuklarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Venezuela Turizm Bakanı Stella Marina Lugo, İspanya Turizmden Sorumlu Devlet Sekreteri Isabel Maria Oliver Sagreras, Makedonya Kültür Bakanı Asaf Ademi ile bir araya geldi. Görüşmelerde genel çerçevesiyle konferans başlıkları ile ülkeler özelinde kültür ve turizm alanında ikili ilişkiler ele alındı. Bu arada Kültür ve Turizm Bakanı ile konukları arasında ilginç diyaloglar da geçti.

Bakan Ersoy'un ilk olarak ağırladığı Venezuela Turizm Bakanı Stella Marina Lugo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Latin Amerika turuna dikkati çekerek, “Biz de ülkemizde Cumhurbaşkanınız Sayın Erdoğan'ı ağırlıyoruz. Bu nedenle biz de ekip olarak ikiye bölündük, ben ve heyetim konferansa ucu ucuna yetiştik” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Makedon Bakan Ademi ile Bakan Ersoy'un futbol sohbeti de dikkati çekti. Konuk bakan, İstanbul'da dün akşamki Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını izlediğini kendisinin de sarı-lacivertli takıma gönül verdiğini ifade ederken, Bakan Ersoy da kendisinin de Fenerbahçe taraftarı olduğunu ancak sarı-lacivertlilerin bu sezon iyi gitmediğini kaydetti.