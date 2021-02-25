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Bakan Gül, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut'u kabul etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Mayer Landrut ve heyetini kabul etti.


Adalet Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin pozitif bir gündem çerçevesinde ele alınması, terörle mücadelede yakın işbirliği, vize serbestisi ve Suriyeli sığınmacılar gibi konular üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu. Bakan Gül, AB Delegasyonu Başkanı Landrut'a görevinde başarılar dilerken, Landrut ise Türkiye-AB ilişkilerinin olumlu yönde ilerlemesi için çaba göstereceğini bildirdi.


Toplantıya AB Delegasyonu heyeti ile Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek ve Bakanlık yetkilileri katıldı.

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