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Bakan Gül: “Adliyelerimiz yeni normale hazır”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Adliyelerimiz yeni normale hazır.

Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda tüm tedbirleri aldık. Lütfen ‘maske, mesafe ve hijyen' kuralına titizlikle uyalım” dedi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında durdurulan yargısal süreler ve duruşmaların görülmesine bugünden itibaren başlandı. Adalet Bakanı Gül, yargısal faaliyetlerin normale dönmesiyle ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Gül, “Adliyelerimiz yeni normale hazır. Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda tüm tedbirleri aldık. Lütfen ‘maske, mesafe ve hijyen' kuralına titizlikle uyalım” ifadelerini kullandı.

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