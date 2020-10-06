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Bakan Gül, Ankara'ya yapılacak yeni adalet sarayının proje görsellerini paylaştı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara’ya yapılacak yeni adalet sarayının proje görsellerini paylaşarak, avan projenin tamamlandığını belirtti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'ya yapılacak yeni adalet sarayının proje görsellerini paylaşarak, avan projenin tamamlandığını belirtti.


Bakan Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Yeni Adalet Sarayı Projesi'nde gelinen son durumu Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile değerlendirdik. Avan proje aşaması tamamlandı. İnşaata başlayacağımız tarihin müjdesini vermek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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