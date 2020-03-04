Bakan Gül: "Hafız İsmail Coşar hocamıza ve eşlerine Allah'tan rahmet diliyorum"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Doğumla okunan ezandan ölümle okunan salaya kadar hayatımıza eşlik eden dini musikimizin mümtaz temsilcilerinden Hafız İsmail Coşar hocamıza ve eşlerine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi Sevim Coşar, Ankara'nın Polatlı ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetmişti. Adalet Bakanı Gül, Coşar ve eşinin hayatını kaybetmesine ilişkin Twitter'deki hesabından paylaşımda bulundu. Gül paylaşımında, "Doğumla okunan ezandan ölümle okunan salaya kadar hayatımıza eşlik eden dini musikimizin mümtaz temsilcilerinden Hafız İsmail Coşar hocamıza ve eşlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Yokluğu, İstanbul usulünü Ankara'da öksüz bıraktı" ifadelerini kullandı.