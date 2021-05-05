Bakan Gül noterler gününü kutladı

Noterliğini ziyaret edip çalışanların ‘Noterler Günü'nü tebrik etti.

Ankara 54. Noteri Handan Baykam ve noterlik çalışanlarıyla bir araya gelen Gül, çalışmalar ve vatandaşlara verilen hizmetler hakkında bilgi aldı.

Çalışanlarla sohbet edip çiçek veren Bakan Gül, “Noterlik hizmetlerini salgına rağmen, tüm noterlerimiz ve çalışanlarımız büyük bir özveriyle sürdürüyorlar. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Salgın sebebiyle bir araya gelemediğimiz tüm noterlerimizin ve çalışanların Noterler Gününü tebrik ediyorum, başarılar diliyorum” dedi.

‘Noterlikte yapılan işlemler arttırılacak'

Noterliklerde güvenli ödeme sistemine geçildiğini hatırlatan Gül, bunun mali risklerden kurtulmayı sağladığını, böylece suiistimallerin önlendiğini kaydetti. Nöbetçi noterlik hizmetinin vatandaşlara kolaylık sağladığını anlatan Gül, bu uygulamanın, hafta sonu ekonomisiyle ilgili önemli bir imkan sunduğunu kaydetti. Noterliğin adalet hizmetlerinin bir parçası olduğunu belirten Bakan Gül, noterliklerde yapılan hizmetlerin arttırılması yönünde çalışma yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Noterliklerimize güvenli ödeme hizmete geldi. Ben tüm vatandaşlarımızın bu uygulamaya sahip çıkmasını istiyorum. Kendi güvenlikleri ve mali risklerden kurtulmaları adına çok önemli bir imkan. Böylece en azından suistimaller de önlenmiş oluyor. Bu önemli bir hizmet. Keza nöbetçi noterlik vatandaşlarımızın için işçi, işveren, memur, hafta sonu çalışanlar ve ekonomi için önemli bir imkan oldu. Yine yurt dışında yapılan tüm işlemlerin buradan anında görülmesi ya da ülke içinde farklı noterlikler arası ağların yapılması gibi vatandaşlarımıza yönelik kolaylıkları hizmetlerine sunduk. Noterliklerimizin sayılarını ülke genelinde arttırdık. Şimdi inşallah noterliklerde yapılan işlemleri daha da arttırılmasını hedefliyoruz. Noterlerimizin yapabileceği işlemler açısından bazı delil tespiti dahil çekişmesiz yargısal işlemlerin verilmesi de gündemimizde var. Yine gayrimenkul satışlarının noterlerde yapılması önem verdiğimiz bir konu. Noterlik kanunun bu anlamda daha da geliştirilmesi, noter yardımcılığı müessesesinin getirilmesi gibi tüm çalışmalarımızı hep beraber inşallah hayata geçireceğiz.”

Ankara 54. Noteri Handan Baykam da, Bakan Gül'e ziyaretleri için teşekkür ederek, “Sayın Bakanımıza göstermiş olduğu hassasiyet için ve noterliklerle ilgili yürüttüğünüz çalışmalar için teşekkür ediyoruz. Biz normalde 5 Mayıs'ları farklı etkinliklerle kutlarız. Ancak 2 yıldır pandemi dolayısıyla daha sakin kutluyoruz, bir araya gelemiyoruz ama bugünkü gerçekleştirdiğiniz sürpriz ziyaretle ayrı bir önem kazandı” diye konuştu.

‘2 yılda 319 noter hizmete girdi'

Adalet Bakanlığı noterlik işlemleri sırasında vatandaşların hizmeti yerinde alma ve sıra bekleme gibi mağduriyetleri ortadan kaldırmak için yeni noterlikler kurulduğunu belirtti. 2019'da 130, 2020'de ise 189 yeni noterlik hizmete girdi. 2 yıl içinde toplam yeni kurulan 319 noterlikle ülke genelindeki noterlik sayısı 2 bin 250'ye yükseldi. Noterlik hizmetinin daha etkin, verimli, hızlı yürütülmesini temin etmek amacıyla hafta sonları da her türlü noterlik işleminin yapılabilmesi için hafta sonları nöbetçi noterlik uygulamasına geçildi. 6 Nisan 2019'dan itibaren sürdürülen uygulamaya, Kovid-19 salgını dolayısıyla ara verildi. Nöbetçi noterliklerde ara verme tarihine kadar 810 bin 448 işlem gerçekleştirildi.

‘Konsolosluklarda 61 bin noterlik hizmeti verildi'

Türkiye'nin yurt dışında bulunan konsoloslukları ile Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sistemi arasında sağlanan entegrasyonla posta ya da kargo ile gönderilmesine gerek kalmaksızın, yapılan işlemin örneği yetkilendirilen kişiler tarafından Türkiye'deki herhangi bir noterlikten alınabilmesi sağlandı. Uygulama ile bugüne kadar 61 bin 514 işlem gerçekleştirildi. Türkiye'nin yurt dışında bulunan konsoloslukları ile Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sistemi arasında sağlanan entegrasyonla örneğin Yozgat'ta, İzmir'de ya da Diyarbakır'da yapılan bir işlem Paris'te, Köln'de, Viyana'da anında görülebiliyor. Yurt içindeki noterliklerden örnek alınması uygulaması ile postada kaybolma, işlemin yapıldığı yere gitme gibi sıkıntılar ortadan kaldırıldı. Vatandaşların işlemlerini çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlayan uygulamadan 26 Nisan 2021'e kadar 60 bin 845 işlem yapıldı.

26 Ekim 2020'den beri kullanılan E-Noter uygulamalarıyla kişinin E-Başvuru uygulaması kapsamında noterlerden randevu alınabiliyor. Noter huzurunda olmayan işlemler ile birçok işlem de notere gidilmesine gerek kalmaksızın yerine getirilebiliyor. Bugüne kadar 17 bin 343 e-randevu ve başvuru yapılırken, noter huzuruna gelmeden uzaktan işlem yapma sayısı da 5 bin 287 oldu. Dolandırıcılık, sahtecilik gibi mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve noterlik işlemlerinde para transferinin hızlı, güvenli ve kolay biçimde yapılması sağlanması amacıyla 3 Şubat 2020'de hayata geçirilen ‘güvenli ödeme sistemi' ile de tarafları mağdur eden usulsüzlükler önleniyor. Bugüne kadar 2 bin 550 işlemin gerçekleştirildi. Noter ücretleriyle, harç ve vergileri kredi kartı veya banka kartlarıyla ödenmesi uygulaması da 3 Şubat 2020'de hayata geçirildi. Uygulama ile 3 Mayıs 2021'e kadar kredi kartı ile 1 milyar 31 milyon 625 bin 576 TL tutarında 3 milyon 778 bin 34 işlem gerçekleştirildi.

İnsan Hakları Eylem Planı'nda da Nöbetler ve noterlik işlemlerine geniş yer verildi. Bu doğrultuda noterliklerdeki harç ve ücretler gözden geçirilecek, ödeme elektronik ödeme yöntemleriyle yapılabilecek. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulamaya konulacak. Hâkimlik, savcılık, avukatlık gibi noterliklerde bir baraj sınavı öngörülüyor. Gayrimenkul satış sözleşmelerinin noterler tarafından da yapılabilmesine ve bazı çekişmesiz yargı işleri ile delil tespitinin noterler tarafından da yapılmasına imkan sağlanacak.