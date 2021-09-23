Bakan Gül öğrencilerle buluştu

Altındağ Belediyesi Ali Ersoy Kütüphanesi'nde hukuk fakültesini kazanan öğrencilerle buluşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da eşlik etti. Öğrencilerle sohbet edip tebrik eden Bakan Gül, gençlere Mehmet Akif Ersoy'un Safahat kitabını hediye etti. Kütüphanede sınavlarına hazırlanan diğer öğrencilerle de bir araya gelen Bakan Gül, daha sonra yine Altındağ Belediyesi'ne ait Ali Ersoy Kreşi'nde eğitim gören minikleri ziyaret etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gençleri ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Balcı, “Altındağ Belediyemiz kütüphanelerinde sınavlarına hazırlanan ve üniversite kazanan 198 öğrencimiz bulunuyor. Onlarla hep yakından ilgilendik. Aralarında hukuk kazanan öğrencilerimiz de vardı. Onları Adalet Bakanımız ile de buluşturmak istedik. Bakanımız öğrencilerimize tavsiyelerde bulundu. Sayın bakanımıza ziyareti için çok teşekkür ediyoruz” dedi.