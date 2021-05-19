Bakan Gül'den 19 Mayıs mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Gül yayımladığı mesajda, “19 Mayıs 1919 bağımsız Türkiye'nin kuruluşuna giden yolda ilk adımın atıldığı, kurtuluş meşalesinin yakıldığı, bir milletin istiklal yürüyüşünün başladığı günün adıdır. O kutlu günün 102. yıl dönümüne ulaşmış olmanın sevincini ve haklı gururunu hep birlikte coşkuyla yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' hedefiyle çıktığı bu yolda milletimizin azmi ve kararlılığı dün olduğu gibi bugün de güçlü Türkiye davamızın en büyük güvencesidir. Atatürk, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı 19 Mayıs'ı gençlerimize bayram olarak armağan etmiştir. Bu vesileyle ‘Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' diyen, Türkiye'nin bilimine, hukukuna, sporuna, sanatına ve en önemlisi farklılıklara saygı içinde birlikte yaşama kültürüne güç katan, ümit olan her gencimizi yürekten tebrik ediyorum. Gençlerin özgür birey, güçlü toplum bilinci ile hukukun üstünlüğü ilkesini şiar edineceğine, demokrasi ve insan haklarının kök salması için ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyacaklarına inancım tamdır. ‘Büyük ve güçlü Türkiye, gençlerin omuzlarında daha da yükselecektir'. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarını, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.