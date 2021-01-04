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Bakan Gül'den darbe söylemlerine tepki: “Daha çok beklersiniz”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Demokratik yarışta açık ara geride kalanlar millet iradesine sırtlarını dönüp ya darbeden ya olağan dışı gelişmelerden medet umuyorlar.

Daha çok beklersiniz. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'” dedi.


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla son günlerdeki darbe söylemlerine tepki gösterdi. Bakan Gül, paylaşımında, “Demokratik yarışta açık ara geride kalanlar millet iradesine sırtlarını dönüp ya darbeden ya olağan dışı gelişmelerden medet umuyorlar. Daha çok beklersiniz. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'” ifadelerini kullandı.

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