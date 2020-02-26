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Bakan Gül'den Yunanistan'a "Müftü Ahmet Mete kararı" tepkisi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İskeçe’nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete’ye namaz kıldırdı diye verilen hapis cezası Batı Trakya’daki Türklerin yaşadıkları hukuksuzlukları gösteren somut bir örnektir.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'ye namaz kıldırdı diye verilen hapis cezası Batı Trakya'daki Türklerin yaşadıkları hukuksuzlukları gösteren somut bir örnektir. Yunan yargısını kınıyor, ülkedeki din ve vicdan özgürlüğü ihlallerine bir an önce son verilmesini bekliyoruz" dedi.


Yunanistan'da, Selanik İstinaf Mahkemesi, bir cenaze töreni ile ilgili "resmi makamı gasbetmek ve dini töreni engellemek" suçlamasıyla yargılanan İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'yi tecilli olmak üzere 4 ay hapis cezasına mahkum etti. Adalet Bakanı Gül, Twitter'deki hesabından karara tepki gösterdi. Gül, paylaşımında, "İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'ye namaz kıldırdı diye verilen hapis cezası Batı Trakya'daki Türklerin yaşadıkları hukuksuzlukları gösteren somut bir örnektir. Yunan yargısını kınıyor, ülkedeki din ve vicdan özgürlüğü ihlallerine bir an önce son verilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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