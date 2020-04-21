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Bakan Gül'ün başkanlığında korona virüse yönelik altıncı koordinasyon toplantısı

Korona virüse yönelik adalet hizmetlerinde alınan tedbirlere ilişkin koordinasyon toplantılarının altıncısı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Korona virüse yönelik adalet hizmetlerinde alınan tedbirlere ilişkin koordinasyon toplantılarının altıncısı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.


Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Gül başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katıldı.

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