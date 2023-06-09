Bakan Kacır: “Türkiye'yi kendi teknolojisini geliştiren, rekabet edebilen bir ülke haline getirmek için çalışıyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Türkiye'yi kendi teknolojisini geliştiren, rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke haline getirmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz” dedi.

Bakan Kacır, ortaokul ve lise öğrencilerini teşvik etmek amacıyla düzenlenen Ortakokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışmaları Ödül Töreni'ne katıldı. ATO Congresium'da düzenlenen törende konuşan Kacır, küresel rekabetin hızlandığı dünyada siyasi ve ekonomik bağımsızlığın ancak bilim ve teknolojiye yatırım yapmakla mümkün olduğunu dile getirerek, “Bu bilinçle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milli teknoloji hamlesi vizyonu ışığında hep birlikte yola koyulduk. Türkiye'yi kendi teknolojisini geliştiren, rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke haline getirmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Bu yönde emin olun en büyük gücümüz, en önemli yol arkadaşımız yine çok değerli gençlerimizdir. Gençlerimizi her zaman güçlü Türkiye Yüzyılı'nın gerçek sahipleri olarak görüyor ve tüm imkanlarımızla desteklemeye gayret ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Çok değerli gördüğümüz esas nokta sizin bu yaşlarda gösterdiğiniz gayrettir, özveridir”

Yarışmaya 65 bine yakın öğrenci ve 42 bini aşkın proje katılımının gençlerin araştırmaya ve bilime yönelik heyecanlarının somut göstergesi olduğunu belirten Kacır, “Bu genç yaşınızdaki ve araştırmalarınızın, proje yapma bilincinizin gelecekte sizi çok güzel yerlere taşıyacağından asla şüpheniz olmasın. Almış olduğunuz derecelerden bağımsız olarak çok değerli gördüğümüz esas nokta sizin bu yaşlarda gösterdiğiniz gayrettir, özveridir” dedi.

“TEKNOFEST'te her bir gencimizin gözünde ülkemizi teknolojinin gücü üzerinde yükseltme iradesini, azmini ve ışığını gördük”

Dünyanın en büyük teknoloji festivalini İstanbul'da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Kacır, “Teknoloji sevdalısı her yaştan 2 buçuk milyonun üzerinde ziyaretçi büyük teveccüh gösterdi. Düzenlediğimiz yarışmalara 332 bin takımdan 1 milyon yarışmacı katıldı ve hep birlikte yeni bir dünya rekoruna imza attık. Gençlerimizin projelerini gerçekleştirmeye destek olmak amacıyla 30 milyon liranın üzerinde imkan sağladık. Dereceye girmeye hak kazanan takımlarımıza 13 milyon liranın üzerinde ödül sunduk. Orada her bir gencimizin gözünde ülkemizi teknolojinin gücü üzerinde yükseltme iradesini, azmini ve ışığını gördük. Elverişli şartlar hazırlandığında, önlerindeki engeller kaldırıldığında gençlerimiz neler yapabiliyor, neleri başarabiliyor bir kez daha şahit olduk” dedi.

Ayrıca Bakan Kacır, TEKNOFEST'in 30 Ağustos'ta Ankara ve 27 Eylül'de İzmir'de gerçekleştirileceğini ifade etti.

“DENEYAP Atölyemizde 18 bine yakın aktif öğrencimizle geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştiriyoruz”

DENEYAP Atölyelerinde ortaokul ve lise öğrencilerine tasarım, üretim, robotik ve kodlama, elektronik programlama başta olmak üzere birçok alanda 36 ay süreli ücretsiz eğitim düzenlediklerinin altını çizen Kacır, “2023 itibarıyla 81 şehrimizin tamamında 100 DENEYAP Teknoloji Atölyesinde şimdiden 364 bin öğrencimizin başvurusu arasından 20 bine yakın öğrencimiz eğitim hakkı elde etti. Bu atölyelerimizde bugüne dek 2 bine yakın öğrencimiz eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu. Halihazırda atölyelerimizde 18 bine yakın aktif öğrencimizle geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye devam ediyoruz” dedi.

“Bilim aşığı lise öğrencilerini deneylerini yapmak üzere Antarktika'ya gönderdik, işte Türk gençliğinin ufku budur”

Bilim merkezlerinin sayısını 8'e çıkardıklarını söyleyen Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

“Toplumumuzu bilimle buluşturmayı hedeflediğimiz bilim merkezlerimizin sayısını 8'e çıkardık. Bu sayı inşallah çok daha hızlı bir şekilde artacak. Buralarda evlatlarımız bilimle buluşuyor, bilimi anlıyor ve deneyerek keşfediyoruz. Bugüne kadar bilim merkezlerimizi 6 milyondan fazla vatandaşımız ziyaret etti. 530 bin öğrencimiz bilim merkezlerinde gerçekleştirilen eğitim atölyelerine katıldı. Geçtiğimiz yıl Kutup Araştırmaları Proje Yarışması'nda birinci olan bilim aşığı lise öğrencilerini deneylerini yapmak üzere Antarktika'ya gönderdik, işte Türk gençliğinin ufku budur.”

Kacır, 2018'den bugüne lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik burs ve destek programları çerçevesinde 64 binden fazla kişiye 2 milyar 800 milyon lira destek sunduklarını da sözlerine ekledi. Bakan Kacır, daha sonra programda ödül alan genç yarışmacılara ödüllerini takdim etti.