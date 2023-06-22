Bakan Kacır'ın “A Takımı” belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın ‘A Takımı' belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre bakan yardımcılığı görevine Ahmet Yozgatlıgil, Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan ve Zekeriya Çoştu atandı.

Ekonomi yönetiminin üç sac ayağından biri olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda alanlarında etkin görevler üstlenen isimlere yer verilmesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Türkiye Yüzyılı” vizyonunu hayata geçirmek üzere atadığı kabine üyelerinin ardından bakan yardımcıları da belli oldu. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat politikaları için temel oluşturan Milli Teknoloji Hamlesi ile teknolojik atılımın sürmesi hedefinin en büyük paydaşı kurumların başında gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Bakan Mehmet Fatih Kacır'ın Yardımcıları; Ahmet Yozgatlıgil, Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan ve Zekeriya Çoştu olarak açıklandı. Böylece Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda üst yönetim Boğaziçi ve ODTÜ mezunu isimlere emanet edildi.

Geminin Kaptanı Mehmet Fatih Kacır

2018'den bu yana Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olarak Milli Teknoloji Hamlesi'nin koordinasyonuna yönelik çalışmalar yürüten Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin otomobili Togg, Teknofest ve teknoloji girişimciliği gibi ülkeyi bir adım öne çıkaran vizyon projelerde gösterdiği başarıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak atanmıştı. 39 yaşında kabinenin en genç bakanı olan Kacır, İstanbul Erkek Lisesi mezunu. Türkiye 12.si olduğu üniversite giriş sınavlarının ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğindeki eğitimini Onur Derecesiyle tamamladı. Çok iyi derecede İngilizce ve Almanca biliyor.

ODTÜ'lü Profesör Ahmet Yozgatlıgil

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, lisans ve lisansüstü çalışmalarını ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünde gerçekleştirdikten sonra doktorasını ABD'de Drexel Üniversitesi'nde enerji alanında tamamladı. Çalışmalarına bir süre ABD'de devam etti. 2007 yılında ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2014'te Doçent, 2019'da ise Profesör unvanını aldı. ODTÜ MEMS Araştırma Merkezi, İzmir Biyotıp ve Gen Enstitüsü ile TÜBİTAK UZAY'da yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Nisan 2020'den beri TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı görevini sürdürürken, yeni kararname ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı'na atandı. Yozgatlıgil, evli ve iki çocuk babası.

Finans ve Ekonomi Uzmanı Çetin Ali Dönmez

Finans ve ekonomi uzmanı olan Çetin Ali Dönmez de beş yıldır Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olarak görevini sürdürüyordu. Dönmez, kariyerinde Borsa İstanbul'un risk yönetim birimi ile vadeli işlem ve opsiyon borsasının kuruluşunda etkin rol aldı. Para ve sermaye piyasaları, şirket değerleme, mali analiz, finansal raporlama konularında uzmanlıkları bulunan Dönmez de lisans ve doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamlamış bir isim. Yeni dönemde de, Kacır'ın ekibinde yer alan Dönmez, evli ve iki çocuk babası.

Başarılarıyla Tanınan Oruç Baba İnan

2000 yılındaki üniversiteye giriş sınavlarında birinci olarak Türkiye'ye adını duyuran Oruç Baba İnan da, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nü dereceyle tamamladı. Üniversite eğitiminin arından Yıldız Holding'te pazarlama biriminin ardından üst düzey görevler üstlendi. Özel sektör kariyerinde Konya Şeker Torku'nun Genel Müdürlüğü ve Turkcell Tüketici Teknolojileri Direktörlüğü görevlerinde başarılar elde eden İnan, kamuda da Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevinde deneyim kazandı. İnan, 2020 yılından bu yana Kastamonu Entegre A.Ş.'de CEO Yardımcısı olarak görevini yürütürken, son kararname ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

Milli Teknolojinin Genç Neferlerinden Zekeriya Çoştu

Kararnameyle Bakan Yardımcısı olarak atanan bir diğer isim de, yine Bakanlığın Milli Teknoloji Genel Müdürü olarak görevini sürdüren Zekeriya Çoştu oldu. Bakanlıktaki görevi sırasında Togg Projesi Bakanlık İzleme Komitesi, Ulusal Şarj Altyapısı Eylem Planı ve Destek Programı, Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Planlamaları süreçlerinde görev aldı. Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ve Mobilite Teknolojileri gibi konulara olan hakimiyetiyle Türkiye'nin son dönemde önem verdiği Milli Teknoloji konularında çalıştı. Genel Müdürlük görevinde gösterdiği gayret ve başarıları Kacır'ın ekibine girmesini sağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olarak atanan Çoştu, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu. İyi derecede İngilizce biliyor, evli ve iki çocuk babası.