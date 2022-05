Bakan Karaismailoğlu: “1 haftada 290 bin araç, Osmangazi Köprüsü'nü kullandı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yap-İşlet-Devret projelerinin uzun vadeli planlar olduğunu söyleyerek “İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nden 29 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde, yani sadece 1 haftada 290 bin araç geçti. Yani, garanti karşılama oranı yüzde 120'nin üzerine çıktı” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul Lise Başkanları Kampı Toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Karaismailoğlu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023 için emsalsiz hedefler koyduklarını hatırlatarak, bunları gerçekleştirmekle yetinmeyip, 2035 ve 2053'e kadar büyük planlamalar yaptıklarını belirtti.

Türkiye'nin eskisinden daha güçlü olması için var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Karaismailoğlu, Türkiye'nin geleceği için dev projeler ürettiklerini, gayelerinin ülkenin istiklal ve istikbali, milletin refahı, bölgenin huzur ve istikrarı olduğunu kaydetti.

“Küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olacağız”

Son 20 yılda Türkiye'de devrim gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Bugün Türkiye, yerli gözlem uydularını üretiyor, yerli haberleşme uydularını yapıyor. Yerli demir yolu endüstrisini büyütüyor, kendi elektrikli trenini, motorlarını üretiyor. Kendi 4,5G baz istasyonlarını kuruyor. 5G altyapısını oluşturuyor. Kendi tersanelerinde ürettiği savaş gemilerini denize indiriyor. Elbette bu başarıları burada bırakmayacağız. Yerli sanayimizi geliştirerek ithal ettiğimiz sanayi ürünlerinin miktarını düşürürken, ürettiğimiz milli ürünlerle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olacağız" ifadelerine yer verdi.

"Hedeflere ulaşmada ulaşım ve iletişim yatırımları kilit rol oynuyor"

Hedeflere ulaşmada ulaşım ve iletişim yatırımlarının kilit rol oynadığına işaret eden Karaismailoğlu, ulaşım, lojistik ve iletişim sektörünün, günümüzde gittikçe daha küresel hale gelen ve birbiriyle bütünleşen dünya ekonomisinin ve uluslararası ticaretin temel yapı taşlarından olduğunu bildirdi.

Bakanlık olarak 2003'ten bu yana uluslararası ulaşım koridorlarını sürekli geliştiren ulaşım politikası izlediklerini ve yatırımları bu doğrultuda gerçekleştirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, yapılan yatırımlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ulaştırma ve haberleşme projeleriyle sadece bölgenin değil, dünyanın en önemli ticari koridorlarında söz sahibi ülke haline geldiklerinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu: “Lojistik süper güce dönüşmek üzere yaptığımız dev ölçekli yatırımlarımız, ekonomimize, ihracatımıza, turizmimize de omuz vererek, ülkemizin ali menfaatlerine en iyi şekilde katkı veriyor. Diğer yandan yaptığımız her yol, her köprü, her tünel, her havalimanı, her liman inşa edildikleri noktada halkımıza iş oluyor, aş oluyor, bereket getiriyor" diye konuştu.

“Zaman, akaryakıt, bakım ve çevre tasarruflarından yıllık toplam 85 milyar lira tasarruf sağlıyoruz”

Ulaştırma projelerinin bölgesel kalkınmada önemli bir rol oynadığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bir yere ne kadar hızlı, ne kadar güvenli ulaşabilirseniz, o bölgenin kalkınmasına da fazlasıyla etki ediyorsunuz. Onun için biz projeleri bitirdikten sonra etki durumlarını izliyoruz. Yapılan yatırımların milli gelire katkıları 10 kat daha fazla. Tabii bir de sağladıkları tasarruflar var. Sadece yollarımızın işletme performansını artıran kesintisiz trafik akışıyla, seyahat süresinde yıllık 7,3 milyar saat tasarruf elde ediyoruz. Seyahat süresindeki kısalmalar sayesinde zaman, akaryakıt, bakım ve çevre tasarruflarından yıllık toplam 85 milyar lira tasarruf sağlıyoruz. Yine yatırımlar sayesinde egzoz emisyon salınımını da 5 milyon ton azalttık. Ancak en önemlisi yatırımlarımız sayesinde yol güvenliği arttı, ölümlü trafik kazaları yüzde 80 azaldı buna bağlı olarak da yılda 11 bin kişi hayatta kaldı. Canın bir bedeli olmaz elbette ama yaklaşık 11 bin kişinin canını kurtarmak dahi bu projelerin ne kadar kıymetli olduğunu bizlere gösteriyor" ifadelerini kullandı.

“Türkiye, 100 yılda kat edeceği mesafeye 20 yılda erişebiliyor, dünyayı yakalıyor”

YİD projelerinin faydasız ve hata olduğu iddialarına değinen Karaismailoğlu, "Onlar varsın yalan ve iftira dolu siyasetlerine devam etsinler. Bizler hizmet, eser üretmeye devam edeceğiz. Az önce saydığım ekonomik faydaların hepsi, KÖİ ve YİD modelleri sayesinde ülkemizde kalıyor, vatandaşımızın cebinde kalıyor. Bu sayede Türkiye, 100 yılda kat edeceği mesafeye 20 yılda erişebiliyor, dünyayı yakalıyor. Ancak aldıkları pozisyonun bile hakkını veremeyenlerin alıştığı, görmek istediği Türkiye, çöp, çukur ve çamura boğulan, dış politikasında batının emrine amade olan bir Türkiye'ydi. Bugün yerli ve milli üretim gücüyle, ekonomik bağımsızlığını kazanan Yeni Türkiye'nin geleceği, siz gençlerimiz sayesinde çok daha parlak, önümüz aydınlıktır" ifadelerine yer verdi.

"1 haftada 290 bin araç, Osmangazi Köprüsü'nü kullandı"

Karaismailoğlu, her yatırıma itiraz eden zihniyetin, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'ne de itiraz ettiğini belirterek, "İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nden 29 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde, yani sadece 1 haftada 290 bin araç geçti. Yani, garanti karşılama oranı yüzde 120'nin üzerine çıktı. Otoyolun kalanı içinde yine araç garantilerinin en az yüzde 100'ü karşılandı. Proje açıldığı ilk yıl garanti karşılama oranı yüzde 20 idi. Bugün yüzde 80'lere yaklaştı" değerlendirmesinde bulundu.

“Memlekete çivi çakmayan, çivi çakılmasını da engellemek için çırpınan birileri gibi boş laflarla yürümüyoruz”

Salgın olmasaydı daha geçen yıldan garanti karşılama oranını sağlayacağını dile getiren Karaismailoğlu, "Bakın arkadaşlar bu fizibiliteleri biz, 3-5 yıllık yapmıyoruz. Yıllara göre nasıl artacağını ne zaman başa baş noktaya geleceğini, sonrasında ne zaman devletin kasasına ilave gelir getireceğini hepsini hesaplıyor, biliyor ve adımlarımızı atıyoruz. Aynı planlamanın Çanakkale Köprüsü'nde de gerçekleşeceğine hep birlikte şahit olacağız. Memlekete çivi çakmayan, çivi çakılmasını da engellemek için çırpınan birileri gibi boş laflarla yürümüyoruz" diye konuştu.