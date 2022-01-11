Bakan Karaismailoğlu: “2021'de elleçlenen konteyner miktarı 12,5 milyon TEU'yu aştı”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyada yaşanan konteyner krizine rağmen 2021 yılında Türkiye'deki limanlarda elleçlenen konteyner miktarının yüzde 8.3 artarak 12 milyon 591 bin TEU'ya yükseldiğini duyurdu.

Bakan Adil Karaismailoğlu, 2021 yılı konteyner ve yük verilerini değerlendirdi. Küresel salgın sürecinde yaşanan birçok sebeple birlikte konteyner krizi çıktığını anımsatan Karaismailoğlu, dünyada yaşanan bu krize rağmen mavi vatana yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye'nin bundan etkilenmediğine dikkati çekti. “2021 yılında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artarak 12 milyon 591 bin 470 TEU olarak gerçekleşti” diyen Karaismailoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Aralık ayı rakamlarına baktığımızda ise; limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı ve 1 milyon 80 bin 241 TEU oldu. En fazla konteyner elleçleme Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti. Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 253 bin 725 TEU konteyner elleçlendi. Ambarlı Liman Başkanlığını; 167 bin 927 TEU ile Mersin Liman Başkanlığı ve 167 bin 317 TEU ile Kocaeli Liman Başkanlığı takip etti. En fazla konteyner elleçlemesi İsrail ile yapılan taşımalarda gerçekleşti. İsrail'i; Yunanistan ve Mısır'la yapılan taşımalar izledi. Denizyolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 42 bin 42 TEU ile İspanya'ya giden konteynerler oluşturdu.”

“2021'de elleçlenen yük miktarı yüzde 6 arttı”

2021 yılında limanlarda elleçlenen yük miktarının yüzde 6 artışla 526 milyon 306 bin tona ulaştığına vurgu yapan Karaismailoğlu, dış ticaret amaçlı denizyolu taşımacılığında elleçlenen toplam yük miktarının da 5,7 artışla 386 milyon 396 bin 718 ton olduğunu belirtti. 2021'de en fazla yük elleçlenen Liman Tesisi 33 milyon 46 bin 940 ton ile MIP Mersin Limanı olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, Mersin Limanı'nda Türkiye'de toplam elleçlenen yükün yüzde 6.28'inin elleçlendiğini kaydetti. Aralık ayında ise limanlarda elleçlenen yük miktarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 47 milyon 857 bin ton olduğunu kaydeden Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu en fazla yük elleçlemenin Aliağa Liman Başkanlığı'nda gerçekleştiğini, bunu Kocaeli ve İskenderun Liman Başkanlıklarının takip ettiğini ifade etti.

En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu

Elleçlenen yük çeşitlerine de değinen Karaismailoğlu, “2021 yılının son ayında limanlarımızda 8 milyon 3 bin 144 ton Ham Petrol elleçlemesi gerçekleşti. Ham Petrol, 866 bin tonluk artış ile bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla artan yük cinsi oldu. Ham petrolü, kok ve yarı kok kömürü ile motorin yük cinsleri izledi. Denizyolu ile en fazla ihraç edilen yük cinsi klinker oldu. En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu. İthalatta ise ilk sırayı Rusya aldı” dedi.

Mavi Vatan'a yatırımlarımız devam ediyor

“Denizlerimize Mavi Vatan dedik” diyen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Ülkemizin ‘Denizci Ülke' kimliğini ön plana çıkarıyoruz. 2002 yılında 149 olan liman sayımız 217'ye, 37 olan tersane sayımız 84'e çıkardık. Tersanelerimizdeki yıllık gemi üretim kapasitemiz ise 550 bin dedveyt tondan 4,65 milyon dedveyt tona yükselmiş ve yerlilik oranımız ise yüzde 60 seviyelerine ulaştı. Ülkemiz, mega yat üretimde dünyada 3'üncü sıradadır” ifadelerini kullandı