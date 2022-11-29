Bakan Karaismailoğlu: “55 günde 12 eseri hizmete sunduk”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada Türkiye'nin dört bir yanında yatırımlara devam ettiklerini belirtti. Ulaştırma sektörünün Türkiye Yüzyılı'nın yapı taşını oluşturduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, yatırımların ekonominin temeli olduğunu kaydetti. 2003-2021 yılları arasında 183,7 milyar dolarlık yatırım yapıldığını kaydeden Karaismailoğlu, yatırımlarla birlikte Türkiye'nin hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılması sonucu yılda 28 milyar dolar tasarruf elde edildiğini ifade etti.

"Eser fırtınası estiriyoruz"

“Bütün dünya krizlerle boğuşurken, bizler hizmet ve eser fırtınası estiriyoruz” diyen Karaismailoğlu, 55 günde 12 projenin açılışını gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Bakanlık olarak sadece ekim ve kasım aylarında birçok esere imza attıklarını belirtti. İlk olarak 2 Ekim'de Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattının açılışını gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ve Assos-Troya tünellerini, Malatya-Hekimhan Yolu, Diyarbakır Çevre Yolu, Bitlis Çevre Yolu, TOGG fabrika yolları, Bandırma Kavşağı ve bağlantı yollarını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Gaziantep'te GAZİRAY'ı, Horasan-Karakurt Yolu Taşlı Güney-2 Viyadüğü, Hasankeyf Tüneli, Yeni Yusufeli bağlantı yolları ile 56 kilometre uzunluğunda 39 adet tünel ve 21 köprü viyadük ile bu hafta sonu Cumhurbaşkanımızın katılımları ile ülkemizin en yüksek ayaklı viyadüğü olan Eğiste Hadimi Viyadüğü'nü açtık.”

"İşimiz hizmet, gücümüz millet"

Perşembe günü 70 kilometre uzunluğunda Ağrı Hamur Tutak Patnos bölünmüş yolunu, cumartesi günü de Şanlıurfa Çevre Yolu'nu vatandaşın hizmetine sunacaklarını bildiren Karaismailoğlu, “Açılışını yaptığımız her proje ile gurur duyduk ama asla bununla yetinmedik. 10 yıllar sonrasını planladık. Türkiye'nin adını dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yazdırmak için; kara yolu, demir yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme sektörleri master planları çerçevesinde kısa (2023), orta (2035) ve uzun (2053) vadede belirlediğimiz çalışmaları sürdüreceğiz. Hizmete sunduğumuz eserlere vatandaşlarımızın yoğun ilgisini görmek doğru yolda olduğumuzun da göstergesi. İşimiz hizmet, gücümüz millet. Halkımızdan aldığımız bu güçle hep daha iyisini, daha faydalısını sunmak için durmadan çalışacağız. Laf değil, eser üretmeye devam edeceğiz” dedi.