Bakan Karaismailoğlu: “(6'lı masa ile ilgili) Türkiye'de yıllardır başımıza ne musibetler açtığı belli olan kesimler, masaların altında dolaşıyor”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 6'lı masaya ilişkin “Üzerinde 6 kişi gözüküyor, altında da Türkiye'de yıllardır başımıza ne musibetler açtığı belli olan kesimler, masaların altında dolaşıyorlar. O yüzden o masadan da bir şey çıkmaz.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve beraberindeki heyet, Ankara'nın Çubuk ilçesinde birtakım ziyaretlerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirtaş'ı ve AK Parti Çubuk İlçe Başkanlığını ziyaret etti, daha sonra ilçedeki esnafları tek tek dolaşarak sorunlarını dinledi. Ziyareti esnasında açıklamalarda bulunan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, dünyada son dönemde yaşanan Rusya-Ukrayna Savaşı, tahıl krizi ve İsveç-Finlandiya'nın NATO'ya kabul süreci gibi birçok kriz olmasına rağmen muhalefet partilerinin ise sadece 6'lı masanın nerede ve nasıl kurulacağı sorunu olduğunu belirterek, “Bunlar Türkiye'nin yönetimine talip olan insanlar, Allah göstermesin. Vatandaşımızın bu özgüveni, Cumhurbaşkanına güveni ve Ak kadroların bugüne kadar yapmış olduğu işlerin teminatı olarak ve bundan sonra yapılacak işleri teminat olarak gördüğü için onlara fırsat vermeyecektir. Zaten o toplanan masalardan bir şey çıkmaz. Üzerinde 6 kişi gözüküyor, altında da Türkiye'de yıllardır başımıza ne musibetler açtığı belli olan kesimler, masaların altında dolaşıyorlar. O yüzden o masadan da bir şey çıkmaz. Kale de almaya gerek yok. Çünkü o masalarda milletin derdi yok. O masalarda sadece kendi geleceklerini planlıyorlar” diye konuştu.