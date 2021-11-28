Bakan Karaismailoğlu: “80 günde tamamlanan Ayancık Terminal Köprüsü yarın açılıyor”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı illerde çalışmaları ardı ardına bitirdiklerini belirterek, 80 günde tamamlanan Ayancık Terminal Köprüsü'nü yarın hizmete açacaklarını duyurdu.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada sel bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kastamonu, Bartın ve Sinop bölgesinde son yılların en büyük sel ve heyelan afetinin yaşandığını kaydeden Karaismailoğlu, yaraların bir bir sarıldığını ifade etti.

Hasar gören kesimlerde yol açma çalışmaları ile birlikte geçici köprülerin çok kısa sürede yapılarak tüm güzergahlarda oluşan tahribatların giderildiğini ve güvenli ulaşım sağlandığının altını çizen Karaismailoğlu, 52 gün gibi rekor sürede tamamlanan Çatalzeytin Köprüsü'nü Ekim ayında açtıklarını hatırlattı.

“Şevki Şentürk Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor”

Kumluca-2'de çalışmalar yapıldığını aktaran Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Sinop Ayancık'ta da köprü yapımlarının sürdüğünü dile getirdi. Sel felaketinde Ayancık Türkeli arasındaki İkisu Köprüsü ve Ayancık Şehir merkezinde bulunan Terminal ve Şevki Şentürk Köprüleri'nin yıkıldığını anımsatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

“4 açıklıklı toplam 110 metre uzunluğundaki Terminal Köprüsü'nde, kenar ayaklar ile orta ayaklar arasında 0,6 metre kot farkı oluşturularak kemer görünümü sağlandı. 80 günde tamamlanan köprüyü yarın hizmete açacağız. Şevki Şentürk Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor. 5 açıklıklı toplam 144 metre uzunluğundaki Şevki Şentürk Köprüsü'nde, fore kazık imalatları sürüyor. Köprünün, 20 Aralık'ta tamamlanması hedefleniyor. 5 açıklıklı toplam 140 metre uzunluğundaki İkisu Köprüsü'nün de 2022 Mart ayında tamamlanması planlanıyor.”

Köprülerle birlikte yol çalışmaları da sürüyor

“Kavlakdibi Köprüsü'nü 10 Aralık'ta, Azdavay Köprüsü'nü de 30 Aralık'ta tamamlayıp, hizmete sunacağız” diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, köprülerin yanı sıra Sinop, Bartın ve Kastamonu'da yol çalışmalarına da devam edildiğini belirtti.

Kastamonu-İnebolu Yolu ve Devrekani-Çatalzeytin Yolu ile birlikte, Ağlı-Azdavay ayrımı-Şenpazar yolunun muhtelif kesimlerinin yapıldığını anlatan Karaismailoğlu, Boyabat-Ayancık arasında dolgu çalışmalarının, İkisu Köprüsü ile birlikte Yenikonak arasındaki 4 kilometrelik kesiminin onarımının sürdüğünü ifade etti. Karaismailoğlu, “Bartın ilimizde ise Kavlakdibi, Kirazlı, Kumluca-1, Kumluca-2 yapımı ile birlikte Kozcağız-Kumluca-Abdipaşa Yolu sel hasarları yapım işlerimiz büyük bir hızla sürüyor” dedi.