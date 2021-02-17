Bakan Karaismailoğlu: ”Azerbaycan halkının tarih boyunca Türk halkına verdiği desteği her daim kalbimizin derinliklerinde muhafaza etmekteyiz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabiyev ile bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşını yeni görevi nedeniyle tebrik ederek, Azerbaycan ve Türkiye'nin coğrafi özellikleri itibarıyla hem bölgeleri için hem de birbirleri için önem taşıdığını belirtti. Bakan Nabiyev ise, Gara'da şehit edilen 13 vatandaş için başsağlığı diledi.

Bakan Karaismailoğlu yaptığı konuşmada, “Görevine çok kısa süre önce başlayan sayın mevkidaşımla 2 Şubat'ta bir görüşme yapmıştık. Bugün bir kez daha sizlerin huzurunuzda kendisini yeni görevi nedeniyle tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Halklarımız arasındaki dostluğun ve kardeşliğin temeli ortak atalarımıza, ortak kültürümüze ve kader birliğine dayanmaktadır. Azerbaycan halkının tarih boyunca Türk halkına verdiği desteği her daim kalbimizin derinliklerinde muhafaza etmekteyiz. Ülkelerimizin ekonomik ve coğrafi özellikleri itibarıyla hem bölgeleri hem de birbirleri için taşıdığı önem açıktır. Değerli mevkidaşımla bu görüşmemizde tüm dünyaya örnek teşkil eden yakın dostluğumuz çerçevesinde ulaştırma ve haberleşme alanındaki ilişkilerimizi ele alacağız. Sayın Nabiyev bugün ayrıca Bilgi Teknoloji ve Eğitim Kurumu Başkanlığı'nı (BTK) da ziyaret edecektir. Görüşmelerimizin ülkelerimiz arasından hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

“13 günahsız şehidimiz için size başsağlığı diliyorum”

Bakan Nabiyev, Gara'da şehit edilen 13 vatandaş için başsağlığı dileyerek, "Yakın zamanda hain terör saldırısı nedeniyle Türk vatandaşı olan 13 günahsız şehidimiz için size başsağlığı diliyorum. Eminim ki bu gibi durumlar ülkenizde baş vermeyecektir. Terörün ne olduğunu son 30 yıldır Azerbaycan'da iyi biliriz. Çok şükürler olsun ki son aylar nezdinde, 44 günlük muharebe zamanında biz bölgemize barış getirebildik. Bu barışın getirilmesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in iradesi, Azerbaycan halkının azmi, bizim kardeşlerimizin ilk günden beri yanımızda olması çok önemli rol oynamıştır. Ayrıca bir daha Azerbaycan adına Türk halkına, devletine içten teşekkürlerimizi bildirmek isteriz” diye konuştu.

“44 günlük muharebe döneminde bütün dünya Türkiye teknolojisinin hangi seviyede olduğuna bariz bir şekilde şahit oldu“

Bakan Nabiyev, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşı hatırlatarak, ”Haritanın daha da büyütülmesi için 44 günlük muharebe neticesinde elde ettiğimiz topraklar bize yeni imkanlar açmıştır. Eminim ki bu yeni imkanları biz, bilgi paylaşımımızla yeni seviyelere çıkaracağız. Ve bu paylaşımda yalnızca Azerbaycan ve Türkiye değil, bütün bölge devletleri faydalanacaklar. 44 günlük muharebe döneminde sadece Azerbaycan, Türkiye değil bütün dünya Türkiye teknolojisinin hangi seviyede olduğuna bariz bir şekilde şahit oldu” şeklinde konuştu.