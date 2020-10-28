Bakan Karaismailoğlu: “Bosna Hersek'in karşılaştığı tüm sorunları adeta kendi derdimiz gibi çözmeye gayret ediyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Bosna Hersek'in karşılaştığı tüm sorunları adeta kendi derdimiz gibi çözmeye gayret ediyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Fadil Novaliç, Bosna Hersek Haberleşme ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Nedzad Brankoviç ile Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç'i makamında ağırladı. İki ülke arasındaki karayolu ve demiryolu taşımacılığı konularının ele alındığı görüşmede Bakan Karaismailoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Karaismailoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında hayatını kaybeden Bosnalı vatandaşlara Allah'tan rahmet, hastalıkla mücadele edenlere de şifa dileklerini iletti.

“Bosna Hersek'in karşılaştığı tüm sorunları adeta kendi derdimiz gibi çözmeye gayret ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği gibi Bosna Hersek'in adeta Balkanlar'ın mozaiği gibi olduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, “Tarihi köklerle sağlam biçimde bağlı olduğumuz Bosna Hersek'le ilişkilerimiz bizim için hep önem arz eder. Bizler, Bosna Hersek'in karşılaştığı tüm sorunları adeta kendi derdimiz gibi çözmeye gayret ediyoruz. Bunun için gerek ikili, gerek çok taraflı platformlarda Bosna Hersek'e her türlü desteği tüm kurum ve kuruluşlarımızla sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“İki ülke arasında ulaştırma alanında atılabilecek adımları gözden geçirdik”

Siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra ulaştırma alanındaki ilişkileri daha da geliştirmek için Bosna Hersek ile her zaman dayanışma içinde olacaklarını kaydeden Karaismailoğlu, “Bugün bu nadide ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi amacıyla ulaştırma alanında atılabilecek adımları gözden geçirdik. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın da yakından ilgilendiği Saraybosna-Belgrad Otoyolu projesindeki son gelişmeleri ele aldık” ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, demiryolu taşımacılığı alanında iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek adına neler yapılabileceğini de müzakere ettiklerini belirtti.