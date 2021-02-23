Bakan Karaismailoğlu, BTK'da gençlerle bir araya geldi

Bakan Karaismailoğlu, kurumlar nezdinde yapılan çalışmaları ve hayata geçirilmesi planlanan projeleri gençlerle paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Uluslararası Siber Olaylara Müdahale Merkezi(USOM) ziyareti kapsamında gençlerle bir araya geldi. İnternet erişimi, fiber altyapı, internet servis sağlayıcıları, sosyal medya, Fiber altyapı konularında gençlerin görüşlerini dinleyen ve sorularını alan Bakan Karaismailoğlu, ilgili kurumlar nezdinde yapılan çalışmaları ve hayata geçirilmesi planlanan projeleri gençlerle paylaştı.

Yeni binalarda fiber internet altyapısının yapıldığını ancak eski yerleşimlerde bunun olmadığını belirten gençler Bakan Karaismailoğlu'na fiber altyapının yayılması ile ilgili sorular sordular. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yatırımların yapılması yönünde çalıştıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Fiber altyapı yatırımlarının artırılması yönünde operatörleri yönlendiriyoruz. Gerekli çalışmalarla hanelere kadar fiber oranını artırılmasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gençlerin Türkiye'nin geleceği ve umudu olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Gençlerin ihtiyaçlarını önemsiyoruz. Gençlerimizin en çok dikkat ettiği ve önemsediği konu olan internet ve internet hızı bizim en öncelik verdiğimiz konular arasında. Çalışmalarımız doğrultusunda Türkiye 5G'ye geçecek ilk ülkelerden biri olacak ayrıca 2023 yılında her haneye 100 megabit internet projemiz var. İçinde bulunduğumuz dijital çağın sunduğu birçok fırsat var. Gençlerimizin dinamizmi ile bu fırsatları değerlendirecek ve ülkemizi çok daha ileri noktalara taşıyacağına güveniyorum. Canı gönülden inanıyorum ki bilişim, e-ticaret ve siber güvenlik alanında Türkiye gençlerle büyüyecek, güçlenecek, güzel yarınlara ulaşacaktır. Gençlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.”

Soru-Cevap kısmından sonra USOM'u Milletvekili Rümaysa Kadak ve gençlerle birlikte ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, merkez yetkilileri ile birlikte ulusal ve uluslararası çapta siber olaylara müdahalelerden bahsetti ve gençlerin merak ettiği sorularını cevapladı.