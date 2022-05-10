Bakan Karaismailoğlu: “Çin'den Avrupa'ya doğru yola çıkan bir yük treni Orta Koridor ve Türkiye'yi tercih etmesi halinde 7 bin kilometreyi 12 günde kat ediyor”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Çin'den Avrupa'ya doğru yola çıkan bir yük treni, Orta Koridor ve Türkiye'yi tercih etmesi halinde 7 bin kilometreyi 12 günde kat ediyor. Aynı trenin Rusya Kuzey Ticaret Yolu'nu tercih etmesi hâlinde 10 bin kilometrelik bir mesafe ve en az 15 günlük seyir süresi söz konusu” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'da özel bir otelde gerçekleştirilen Trans Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı Birliği Genel Kurulu'na katıldı. Orta Koridor'da yük taşıma kapasitesinin arttırılması, tarife birliğinin sağlanması ve bu koridorun işlevselliğinin yükseltilmesini görüşmek üzere bu ticaret koridorunda bulunan ülkelerin temsilcilerinin de katıldığı genel kurulda konuşan Bakan Karaismailoğlu, Orta Koridor'un dünya ticaretinde önemli bir nokta olduğunu ve dünya ticaretine hız kazandırdığını söyledi.

“Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı Birliği'ni önemsiyoruz”

Türkiye'nin konumu itibarı ile dünya ticaret yollarının merkezinde bulunduğunu ve küresel lojistik bir süper güç olmak için uzun süredir önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, “84 milyona ulaşan, genç ve dinamik nüfusuyla Türkiye'nin potansiyelini artırmasına yardımcı olan, Şubat 2017'de tüzel kişiliği kavuşan Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı Birliği'ni, çok önemsediğimizi özellikle ifade etmek isterim. Birlik, aldığı kararlar ve uygulamaları ile Trans-Hazar bölgesindeki ticareti kolaylaştırmakta, mal hareketliliğini ve Orta Koridor'un cazibesini artırmaktadır. Üye ülkeler arasındaki; tarife birliğinin sağlanması, güzergahın ilk kilometresinden son kilometresine kadar tek tip nakliye süreçlerinin uygulanması, güzergahtaki transit ve ticari yüklerin yönlendirilerek taşımaların artırılması ile birlikte, lojistik ürün çeşitliliğinin sağlanması da son derece önemlidir. Yük trenlerinin sınır geçişlerini kolaylaştırmak için kurulan elektronik entegrasyon sistemi, geçişlere katalizör etkisi yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Çin'den Avrupa'ya doğru yola çıkan bir yük treni Orta Koridor ve Türkiye'yi tercih etmesi halinde 7 bin kilometreyi 12 günde kat ediyor”

Dünya ticaret yollarında Türkiye'den başlayarak, demiryolu ve karayolu bağlantılarıyla Gürcistan, Azerbaycan ve Hazar Denizine, buradan da (Hazar geçişi kullanılarak) Türkmenistan-Özbekistan-Kırgızistan veya Kazakistan güzergahını takip ederek Çin'e uzanan Orta Koridor'un öneminin oldukça yüksek olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, “Küresel ticarette de sürdürülebilirlik esası önem taşıyor. Hatırlayın lütfen, geçen yıl Mart ayında Ever Given yük gemisi, Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu ve sonuç olarak, bu hattaki dünya ticareti bir hafta boyunca çift taraflı olarak kilitlendi. Küresel ticaretin yüzde 12'sinin gerçekleştiği Süveyş Kanalı'nda yaşanan bu krizin dünyaya maliyeti günlük 10 milyar dolardır. Bu kriz aynı zamanda hattın güvenilirliğini de tartışmaya açtı. Güncel gelişmeler de ortada. Şubat ayından bu yana yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgedeki gerilimler Kuzey Koridor'unu da sıkıntıya sokmuştur. Orta Koridor ise mesafe ve süre açısından Kuzey Koridor için güçlü bir alternatiftir. Çin'den Avrupa'ya doğru yola çıkan bir yük treni, Orta Koridor ve Türkiye'yi tercih etmesi halinde 7 bin kilometreyi 12 günde kat ediyor. Aynı trenin Rusya Kuzey Ticaret Yolu'nu tercih etmesi hâlinde 10 bin kilometrelik bir mesafe ve en az 15 günlük seyir süresi söz konusu. Aynı tren, Güney Koridor'u tercih ederse, Süveyş Kanalı üzerinden 20 bin kilometre seyrederek, ancak 45 ile 60 günde Avrupa'ya ulaşabiliyor. Bu rakamlar bile Orta Koridor'un küresel ticarette, Asya ve Avrupa arasında ne kadar avantajlı ve güvenli olduğunu gözler önüne seriyor” diye konuştu.