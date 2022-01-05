Bakan Karaismailoğlu: “Demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık”

Demiryolunda verimliliği ve güvenliği geliştirmek amacıyla sinyalli hatlarımızı yüzde 172, elektrikli hatlarımızı ise yüzde 180 artırdık” dedi.

Bölge ülkeleri arasında demiryolu ağını yeniden etkin hale getirerek Türkiye, İran ve Pakistan arasındaki ticaret potansiyelini artırmak üzere yeniden başlatılan İstanbul - Tahran - İslamabad Yük Treni ilk seferini gerçekleştirdi. Pakistan - İslamabad'ın Margalla istasyonundan tören ile uğurlanan tren, 12 gün 21 saatte Ankara'ya ulaştı.

Ankara Tren Garı'nda düzenlenen programda konuşan Bakan Karaismailoğlu, “Asya ile Avrupa'nın kesişme noktasındaki Türkiye, bu jeopolitik konumuyla, dün olduğu gibi bugün de İpek Yolu coğrafyasının önde gelen ülkelerinden biridir. Ülkemiz; 2021 yılında 225 milyar dolarlık ihracatı ile Cumhuriyet tarihinde ilk defa dünya ticaret hacminden aldığı payı yüzde 1'in üzerine taşıdı. Küresel mal ticaretinin yüzde 10 arttığı geçen yıl, ihracatımızı yüzde 33 yükseltmeyi başardık” diye konuştu.

“Demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık”

Son 19 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 145 milyar lira yatırım gerçekleştirildiğini aktaran Karaismailoğlu, “Demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık. Demiryolunda verimliliği ve güvenliği geliştirmek amacıyla sinyalli hatlarımızı yüzde 172; elektrikli hatlarımızı ise yüzde 180 artırdık. Ülkemizden geçen ve başta Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkelerini Avrupa kıtasına bağlayan güzergah, bilinen adıyla Orta Koridor. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın hizmete girmesi sayesinde Çin-Avrupa arasındaki demiryolu yük trafiğinde Orta Koridor'un etkin olarak kullanılması olanağı da ortaya çıktı” açıklamasında bulundu.

Artık 12 bin kilometrelik Çin-Türkiye parkurunun 12 günde tamamlandığı bilgisini veren Bakan Karaismailoğlu, “Kuzey hat olarak bilinen Çin-Rusya (Sibirya) üzerinden Avrupa'ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30'unun geçişini Türkiye'ye kaydırmak için de çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Orta Koridor ve Bakü-Tiflis-Kars güzergahından yılda bin 500 blok tren işletmeyi ve Çin-Türkiye arasındaki toplam 12 günlük seyir süresini 10 güne düşürmeyi hedefledik. Bu hattı daha verimli, daha yüksek kapasitede kullanarak, 250 milyar dolarlık hedef için ihracatçımızı destekleyeceğiz. Bütünsel kalkınma hedefiyle güçlendirdiğimiz altyapımızla 2023 yılı itibarıyla Orta Koridor'da lojistik bir süper güç olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Bakan Adil Karaismailoğlu, demiryollarında 2021 yılında; toplam 38,5 milyon ton yük taşındığının altını çizerek, “Özellikle uluslararası yük taşımalarında geçen yıla göre yüzde 24'lük artış sağladık. En yüksek artış yüzde 98 ile BTK hattında yaşanırken; Avrupa hattında yüzde 20'lik, İran hattında ise yüzde 15'lik artış gerçekleştirdik. Demiryollarımızda taşıdığımız yük miktarını 2023 yılında ise 50 milyon tonun üzerine yükseltmeyi hedefledik. Bölgesel yük taşımacılığında önemli ticaret hacmine sahip Türkiye'nin bu potansiyelini lojistik merkezler yaparak daha da artıracağız. Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında planladığımız projelerle karasal taşımacılıkta demiryolunun payını ilk etapta yüzde 5'ten yüzde 11'e çıkartacağız. Toplam 5 bin 176 kilometre demiryolu hattında yapım çalışmalarına devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Programa İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend ve Pakistan Milli Meclisi Üyesi Makhdoom Zain Qureshi de katıldı.