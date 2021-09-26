Bakan Karaismailoğlu, elektronik haberleşme sektöründe yatırımların yüzde 34 arttığını duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu'nu değerlendirdi.

Elektronik haberleşme sektörünün, diğer sektörlerin iş yapış biçimlerini etkilemesi ve verimlilik artışını sağlaması bakımından önemli olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, sektörün geçmişten itibaren verilerine bakıldığında olumlu tablonun her dönem devam etmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Yakın gelecekte kullanıma sunulacak teknolojilerin, sektörün ivmesini artırmasını beklediklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, 5G ve yaygınlaşan yüksek hızlı fiber altyapıların ekonominin genelindeki toparlanma ve iyileşmeye de pozitif katkı yapacağını kaydetti.

Net satış gelirleri 22,1 milyar arttı

Bakan Karaismailoğlu, 2021 yılı ikinci çeyreğinde sektörde net satış gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'den fazla artarak 22,1 milyar lirayı aştığına dikkati çekti. Türk Telekom ve mobil operatörlerin bu gelirdeki payının 16,1 milyar lira olduğunu belirten Karaismailoğlu, “Yatırımlarda, pandeminin başlangıcından beri görülen yüksek büyüme bu çeyrekte de devam etti. Yatırımlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 34 arttı ve 3,8 milyar lirayı aştı” dedi.

152,4 milyon cep telefonu numarası taşındı

Mobil abone sayısının 84,6 milyon olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

“Abone yaygınlığı yüzde 101,2'dir. Bu abonelerin 78,5 milyonu 4,5G abonesidir. Makineler arası iletişim abone sayısı 7 milyona ulaştı. Taşınan mobil numara sayısı toplamda 152,4 milyon olurken, bu çeyrekte ise 2,3 milyon numara taşındı. Toplam genişbant internet abone sayımız; 68,3 milyonu mobil olmak üzere 85,7 milyona çıktı ve bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,3 artış kaydetti. Abone sayısında en yüksek yüzdesel artış yüzde 32,3 ile ‘Eve Kadar Fiber' abone sayısında, müteakiben yüzde 13,6'lık bir oranla da ‘Kablo İnternet' abone sayısında gerçekleşti. Sabit genişbant abonelerinin aylık ortalama data kullanımı 211 GByte olurken, mobil abonelerin aylık ortalama kullanımı ise 10,5 GByte'a ulaştı. Ülkemizdeki toplam fiber altyapı uzunluğu yüzde 10,2 oranında artarak 445 bin kilometreyi geçti.”

Karaismailoğlu, yılın ikinci yarısında da elektronik haberleşme sektöründe finansal veriler, abone sayıları ve kullanım miktarlarında artışların ve buna bağlı olarak operatör yatırımlarının sürmesini beklediklerini sözlerine ekledi.