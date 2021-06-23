Bakan Karaismailoğlu: "Siber güvenliği milli güvenliğimizin bir parçası olarak görüyoruz”

Yabancı menşeili yazılımlar kullanmak siber güvenliğimiz için her zaman risk unsurudur. Biz, siber güvenliği milli güvenliğimizin bir parçası olarak görüyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi ve Teknoloji Kurumunda gerçekleştirilen Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi 7. Yürütme Kurulu ve Birinci Fazının Kapanış Toplantısı'na katıldı. Bakan Karaismailoğlu, toplantıda yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 5G teknolojisi ile Türkiye'deki ilk bağlantıyı gerçekleştirdi.

Teknolojinin gelişmesinde en önemli etkenlerden birinin internet olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, “Teknolojik gelişmelerin merkezinde de yüksek hızlı internet hizmetinin sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde sağlanması kritik önem taşıyor. Ülkemiz, milli ekonomik bağımsızlık yolunda son 19 yılda çok önemli atılımlar yaparken, teknoloji alanında da bu yaklaşımın sonuçlarını elde etmeye devam ediyor. Bizde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak tüm ulaşım modlarımızda olduğu gibi bilişim, iletişim ve haberleşme alanında da ‘yerli' ve ‘milli' yaklaşımları her zaman ön plana alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“2025 yılına kadar küresel bağlantıların yüzde 20'sini 5G teknolojilerinin oluşturacağını öngörüyoruz”

Türkiye'de yaşam standartlarının yükseltilmesi için geliştirilen projelerin devam ettiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “5G, hayatımıza kazandıracağı müthiş hız nedeniyle ön planda. Bilgi teknolojileri ve iletişim sektörü özellikle son yıllarda ülkelerin ekonomik büyümelerinin altyapısını oluşturan ve toplumların refah seviyesini artıran önemli bir sektör haline gelmiştir. 2020 yılı sonu itibarıyla dünyada 7 milyardan fazla mobil telefon aboneliği bulunmaktadır. Mobil internet aboneliği ise dünya nüfusunun yüzde 75'ini aşmıştır. 2025 yılına kadar küresel bağlantıların yüzde 20'sini 5G teknolojilerinin oluşturacağını öngörüyoruz. Tüm dünyada mobil şebeke işletmecilerinin önümüzdeki beş yıl içinde şebekelerine 1,1 trilyon dolardan fazla yatırım yapması ve bu yatırımın yaklaşık yüzde 80'inin 5G teknolojisine olması bekleniyor” dedi.

2025 yılı itibarıyla dünyada 100 milyar farklı bağlantının olacağını ve bu bağlantıların sadece yüzde 10'unun insanlardan oluşacağını tahmin ettiklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, bu talebi karşılaması için önceki nesile göre 25 kat fazla frekansa ve 2 bin kat fazla baz istasyonuna gereksinim duyulacağını belirtti.

“İnternet aboneliğimiz 82,4 milyonu buldu”

“2020 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 66 milyonu mobil internet olmak üzere toplam internet aboneliğimiz 82,4 milyonu buldu2 diyen Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizde mobil şebekeler üzerinden bağlanan makine sayısı, yani makineler arası iletişim

abone sayısı 6,5 milyonun üstünde. 2020 yılında 16,7 milyar TL'ye ulaşan altyapı yatırımı, bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 30 arttı. Özellikle pandemi döneminde elektronik haberleşme hizmetinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu süreçte ülkemizdeki güçlü sabit ve mobil altyapılarımızla haberleşme hizmetlerinde önemli bir sorun yaşamadan eğitim, sağlık, iletişim faaliyetlerimizi yürütebildik” diye konuştu.

“Bilişim sektöründe yüzde 15,6 oranında büyüme kaydettik”

Pandemi döneminde bilgiye ulaşmanın öneminin daha da iyi anlaşıldığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, “Dünyada yaşanan bu pandemi süreci aslında bilgi ve iletişime olan ihtiyacı ve bu ihtiyaca göre sektördeki gelişim hızını da olumlu yönde etkiledi. 2020'de bilişim sektöründe yüzde 15,6 oranında büyüme kaydettik” açıklamasında bulundu.

“Elektronik haberleşme sektörü şu anki ses, veri ve görüntü iletiminde adeta boyut atlayacak”

Bugün dünyada söz sahibi olmak isteyen ülkelerin 5G teknolojisine özel bir önem verdiğini belirten Karaismailoğlu, “5G, kendinden önceki nesillerden farklı olarak internet hızını 100 kata kadar artıracak. Elektronik haberleşme sektörü şu anki ses, veri ve görüntü iletiminde adeta boyut atlayacak. 5G teknolojisi bugün üzerinde çalışılan nesnelerin interneti, yapay zeka, makineler arası iletişimi (M2M), makine öğrenmesi gibi alanlarda da gelişmeleri, yenilikleri oldukça hızlandıracak. Daha etkili ve güçlü bir siber güvenlik sistemine sahip olan 5G ile veri analitiği daha da önem kazanırken, kodlama ve tasarımın da önemi artacak. Neredeyse anlık iletişim yeteneği ile otonom araç, uzaktan ameliyat gibi yepyeni iş kolları oluşacak” şeklinde konuştu.

“Sanal gerçeklik olarak ifade edilen teknolojiler hayatımızı kökten değiştirecek”

Gelişen teknoloji ile her şeyin yeniden dizayn edileceğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “5G ve ötesi teknolojiler, daha önce haberleşme teknolojilerinin çok yakınsamadığı ve bu nedenle ‘dikey sektörler' olarak adlandırılan endüstrileri adeta yeniden şekillendirecek. 5G ağlarının özellikle sanayide, sağlık hizmetlerinde, uzaktan anlık müdahale ile medya ve sosyal aktivitelerin sanallaştırılmasında etkin olacağını biliyoruz. Yani sanal gerçeklik olarak ifade edilen teknolojiler hayatımızı kökten değiştirecek” değerlendirmesinde bulundu.

“5G'ye giden yolda gece gündüz çalıştık”

Türkiye'nin koyduğu uzun vadeli planlar için teknolojik gelişmelerin son derece önemli olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, “2023, 2053, 2071 hedeflerimize ulaşmak için yüksek teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli ürünler üretmeliyiz. Firmalarımızın bir araya gelmesiyle kamu-özel sektör iş birliğinin güzel bir örneğini sergiledik. Pandeminin tüm olumsuz şartlarına rağmen ülkemizin hedefleri için 5G'ye giden yolda gece gündüz çalıştık” diye konuştu.

Yerli ve milli 5G projesinde demoları yapılacak ürünlerin ticari birer ürün haline gelmesinin ülke için önemli bir ekosistem oluşumuna katkı sağlayacağını kaydeden Karaismailoğlu, "Aynı zamanda ithal ikamesi etkisi ve ihracat gelirleri ile de ekonomimize önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

“Yabancı menşeili yazılımlar kullanmak siber güvenliğimiz için her zaman risk unsurudur”

Haberleşmede yerli ve milli olmanın önemine değinen Bakan Karaismailoğlu, “Elektronik haberleşme şebekelerimizde yerli ve milli donanım ve yazılımların kullanılması, sadece cari açığın azaltılması değil, aynı zamanda günümüzde ülkelerin savunma ve güvenlik politikaları açısından da önemlidir. Bilişim sektörünün ülkemizin ekonomik ve sosyal refahına olan katkısı çok büyüktür. Siber saldırıların ya da casusluk faaliyetlerinin büyük bölümü, yazılımlardaki açıklardan ya da bilerek bırakılan arka kapılardan yapılıyor. Yabancı menşeili yazılımlar kullanmak siber güvenliğimiz için her zaman risk unsurudur. Biz, siber güvenliği milli güvenliğimizin bir parçası olarak görüyoruz. Milli güvenlikle ilgili her alanda olduğu gibi ulusal siber güvenliğimizin sağlanmasında da yerli ve milli ürün, kaynak ve yöntemlerin geliştirilmesi ve kullanılması bu açıdan çok önemli” ifadelerini kullandı.

“1-1,5 yıl içinde ürünlerimizi ticari hale getirmemiz gerekiyor”

Geliştirilen projelerin ve ürünlerin biran önce kullanıma sunulması gerektiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi üyesi 14 firmamızın ve 3 mobil işletmecimizin katılımıyla başlatılan ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen ‘Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi' kapsamında 5G altyapıları için kritik önemdeki çekirdek şebeke, baz istasyonu, 5G'ye özel yönetim, servis ve operasyonel yazılım ürünlerinin yerli ve milli gayret ve alın teri ile geliştirilmesi sürecinde önemli bir eşiği geride bıraktık. Bundan sonraki süreçte de bu ürünlerin geliştirilmesi ve hem iç piyasamızda hem de dış piyasalarda kullanılması için önümüzdeki süreyi de en verimli biçimde kullanmalıyız. Sektörümüzde rekabetin bu kadar yoğun olduğu bir ortamda zaman odaklı bir başarıyı hedeflememiz, önümüzdeki azami 1-1,5 yıl içinde ürünlerimizi ticari hale getirmemiz gerekiyor” dedi.