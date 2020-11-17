Bakan Karaismailoğlu: “Son 18 yılda karayollarına 563.4 milyar lira yatırım yapıldı”

4 milyar lira yatırım yapıldı” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Bakım Makinaları Hizmete Alım Törenine katıldı. Törende Bakan Karaismailoğlu'na, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu eşlik etti. İlk olarak alımı yapılan makine ve ekipmanları inceleyen ve burada bir konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı imkansızlıkları ve güçlükleri hatırlatarak, “Kış bastırdığında yolları karla kapanıp, dünyayla ilişkisi kesilen köyleri, yoksullukları ve yoksunlukları bir kez daha hatırladım. Çok şükür hepsi geçmişte, 2002 öncesinde kaldı. Türkiye'de ‘tekerlek dönsün araba yürüsün' anlayışıyla yapılan yolların devri çoktan kapandı. Artık uluslararası standartlara uygun, konforlu, can ve mal güvenliği sağlayan yollar yapıyoruz. Hatta Akıllı Ulaşım Sistemlerimiz ile ulaşımın her modunda çağın ötesine geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2002 yılından beri süregelen ulaşım ve altyapı hamlesi ile adeta kaderini yeniden şekillendirdiğinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, rakamların bu durumu en açık şekilde yansıttığını belirterek, “Son 18 yılda karayollarına 563.4 milyar lira yatırım yapıldı. Ülke genelinde bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 28 bin kilometrelere çıkardık. Dağları tünellerle, vadileri, boğazları köprülerle aştık. 2003 öncesi 50 kilometre olan tünel uzunluğunu, 600 kilometrelere ulaştırdık. 311 kilometre olan toplam köprü ve viyadük uzunluğunu, 680 kilometreye yükselttik. Yollarımızda artan trafik güvenliği ve seyahat konforu ile ölümlü kazaları azalttık. Taşıt işletme giderlerinden tasarruf elde ettik. Sadece bölünmüş yollar sayesinde iş gücü ve akaryakıt tasarrufu olarak ülke ekonomisine her yıl 18 milyar liranın üzerinde ekonomik fayda sağlanır hale geldi” şeklinde konuştu.

Karayolları altyapısını geliştirirken hizmete alınan araçların 365 gün kar demeden, kış demeden yollarda olacağını bilerek hareket ettiklerini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

“Özellikle 2016 yılından itibaren makine parkımızda geniş kapsamlı olarak yenileme çalışmalarına başladık. Karla mücadele ve yol bakımı için Karayolları Genel Müdürlüğümüzün envanterine sürekli ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanları kattık. 2016 yılından itibaren her yıl yapılan alımlar ile bu yılsonu itibariyle Makine Parkımızın yaklaşık yüzde 36.5'ini yeniledik. Makine Parkımızda 16 yaş ve üstü ekonomik ömrünü dolduran makinelerin oranını yüzde 61 ‘den yüzde 27.2'ye düşürdük. 2020 yılında da; 218.5 milyon lira bedel ile 361 adedi makine ve ekipmanlı makine, 59 adedi ekipman ve 1 adedi de geniş alan telsiz sistemi olmak üzere toplam 421 adet makine ve ekipmanı karayollarımıza kazandırdık. Bunlar içinde; 75 adet kar bıçaklı ve tuz serpicili kamyon, 17 adet solüsyon serpici monteli kamyon, 10 adet yükleyici, 3 adet ekskavatör, 6 adet çekici kamyon gibi karla mücadelede hayati öneme haiz makineler var.”

Satın alınan makine ve ekipmanların yaklaşık 180 milyon liralık kısmının ve yüzde 82,3'ünün yerli imalat olduğunu anlatan Bakan Karaismailoğlu, “Bu alımlar ile makine parkının yenileme değeri yaklaşık 5 milyar 486 milyon Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir. Bu son alımlar ile kurumumuz 4 bin 751 adedi hareketli makine olmak üzere toplam 13 bin 226 adet makine ve ekipman ile hizmet verir hale gelmiştir. Bu yıl KGM makine parkına alınan ve bugün hizmete alacağımız 391 adet makine ve ekipman özellikle kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirlerimiz için hayati bir vazife üstlenecektir. Kars'da, Ağrı'da, Trabzon'da, Erzurum'da kısacası yurdumuzun dört bir yanında, kara kışın ortasında yollarımızı açık tutacaklar. Can ve mal emniyetimizi sağlayacaklar. Okula giden çocukların, fabrikasına giden işçinin, ürününü pazara götüren çiftçinin yaşlıların, hastaların, umudu olacaklar. Ne mutlu bizlere ki; bu araçları bugün ihtiyacı olan bölgelerimize göndererek, kış bastırmadan önce karayolları ekiplerimizin karla mücadele aracı ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Attığımız bu önemli adımın ülkemiz adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.