Bakan Karaismailoğlu: “Türkiye'nin uzun yıllar kanayan bir yarası olan trafik kazaları maalesef geçmişte çok can aldı, çok şükür o günler geride kaldı”

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü Denetim Araçları Teslim Töreni'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Türkiye'nin uzun yıllar kanayan bir yarası olan trafik kazaları maalesef geçmişte çok can aldı, çok şükür o günler geride kaldı” dedi.

Bölge Müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda 27 adet denetim aracının teslim edildiği törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, yeni denetim araçlarının bölge müdürlüklerine bağlı olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır, Samsun, Erzurum, Trabzon, Sivas ve Bolu illerinde görev yapacaklarını ifade etti.

“910 kilometrelik karayolunda fiber optik haberleşme altyapısı tesis edeceğiz”

Küresel ölçekli dev karayolu projelerinin başarıyla tamamlandığını belirten Karaismailoğlu, “Bildiğiniz gibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ulaşımın tüm modlarında gerek altyapıda gerekse üst yapıda ülkemizi geleceğe taşıyacak reform ve hamlelerin içerisindeyiz. Son 18 yılda yaptığımız 930 milyar liralık yatırım dilimi içinde yüzde 62'lik oran ve 566 milyar liralık kısmı ulaşımın can damarı olan karayolları projelerimize ayırdık. 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğumuzu, 28 bin 195 kilometreye, bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu da 3 bin 523 kilometreye çıkardık. Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Ankara-Niğde, Kuzey Marmara ve İstanbul- İzmir Otoyolları gibi küresel ölçekli dev karayolu projelerini başarıyla tamamladık. Bu yıl içinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Bağlantı yollarının inşasına ve yakın bir zaman önce, 16 Kasım 2020'de temelini attığımız Aydın-Denizli Otoyolu gibi prestij projelerimize devam edeceğiz. 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağlarken, yollarımızda akıllı ulaşım sistemlerini de kuruyoruz. Bu kapsamda 910 kilometrelik karayolunda fiber optik haberleşme altyapısı tesis edeceğiz” diye konuştu.

Yapılan büyük projelerin ülkemizin kalkınmasını ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesi için olduğunun altına çizen Karaismailoğlu, “Ülkemizi baştan başa geçen ve dahası bölgemizde lojistik üstünlüğümüzü ortaya koyan ulaştırma projelerimiz ile geleceğe hazırlanıyoruz. Yaptığımız bu büyük işler, Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesi ve ülkemizin bütünsel kalkınması içindir. Ve, elbette, Halkımızın yaşam kalitesinin artırılması, konforlu, güvenli, hızlı ve akılcı bir ulaştırma sistemine kavuşması en önemli hedefimizdir. Bütün bunlar Ulaşım Master Planı ile birlikte ortaya koyduğumuz Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi kapsamında, bir vizyon ve strateji dahilinde gerçekleştirilmektedir. İnsan, yük ve veri ulaştırmada lojistik gücümüzün perçinlenmesi, yollarımızda akılcı ve verimli bir mobilitenin sağlanması ve tüm süreçlerde dijitalleşmenin yapısal olarak hayata geçirilmesi için gayret gösteriyoruz. Ancak, bütün bu hedeflerin başarıyla hayata geçirilmesi ve verdiğimiz hizmetin kalitesinin sürdürülebilirliği titiz bir yönetim, takip ve denetim sistemine bağlı” ifadelerini kullandı.

“27 adet denetim aracını teslim alıyoruz”

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün sahada denetim imkanına güç katmak amacıyla Bölge Müdürlükleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda 27 adet denetim aracının teslim alındığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Bildiğiniz gibi, kara, demir, hava ve denizyolu ulaşımı ile ilgili politikalar oluşturmak ve bu sektörde düzenleme, takip ve denetleme görevi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ait. Bir süre önce, bu görevi daha mükemmel bir şekilde yerine getirebilmek için bir dizi yapısal dönüşüme gittik. Geçtiğimiz yıl, bu alandaki hizmetlerin tek çatı altında etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nü kurduk. Kurumumuzu, hem yetkileri ve yönetim kabiliyetleri açısından, hem de insan kaynağı ve donanım açısından sürekli güçlendiriyoruz. Bugün de, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüzün sahada denetim imkanına güç katmak amacıyla, Bölge Müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda, 27 adet denetim aracını teslim alıyoruz. Yeni denetim araçlarımız, bölge müdürlüklerimize bağlı olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır, Samsun, Erzurum, Trabzon, Sivas ve Bolu illerinde görev yapacaklar. Bu araçlarımız sayesinde halkımız daha güvenli, daha konforlu ve daha hızlı seyahat edebilme imkanına kavuşacak.”

“Türkiye'nin uzun yıllar kanayan bir yarası olan trafik kazaları maalesef geçmişte çok can aldı, çok şükür o günler geride kaldı”

2050 yılına kadar can kaybını sıfıra indirecek stratejiler belirlendiğini dile getiren Karaismailoğlu, “Türkiye'nin uzun yıllar kanayan bir yarası olan trafik kazaları maalesef geçmişte çok can aldı. Çok şükür o günler geride kaldı. Son 18 yılda karayollarımızı modernleştiren ve başta can ve mal güvenliğini artıran adımlarımız sayesinde, ülkemizde 100 bin nüfus başına düşen can kaybı; 2010 yılında 13,4'ken, bu sayı 2019'da yüzde 56 azalışla 5,9'a geriledi. Bu büyük bir gelişme olsa da elbette yeterli değil. Hedeflerimiz bu oranları daha da düşürmek yönünde. 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenlik Strateji Belgesi ve 2021-2023 Eylem Planındaki hedeflerimiz doğrultusunda, trafik kazalarında can kaybı yaşanmaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2050 yılına kadar da can kaybını sıfıra indirecek stratejiler belirliyoruz. Karayolu denetim araçlarımız işte tam bu noktada gücümüze güç katacaktır. Bugün denetim filomuza kazandırdığımız 27 aracımızla ülkemizdeki karayolu taşımacılığı denetiminde bir ilk olan mobil denetim uygulaması ile etkinliğimizi artırıyoruz. Hizmete aldığımız araçlara takılacak araç takip sistemi ile süreçler anlık olarak, elektronik ortamdan takip edilebiliyor. Yeni kurulan Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla, ulaşım hizmetlerinde her türlü hukuki, idari ve pratik düzenlemeleri artık çok daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabiliyor. Yollarımızın uzunluk ve kalitelerini artırırken, düzenleme, denetim ve işletme standardımızı da yükseltmeye devam ediyoruz” dedi.