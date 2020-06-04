Bakan Karaismailoğlu'ndan dış hat uçuşlarla ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, korona virüs tedbirleri çerçevesinde durdurulan yurt dışı uçuşlarıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Korona virüs (Kovid-19) ile mücadelede tedbirlerini maksimum seviyede alarak 1 Haziran'da iç hat uçuşlarını başlatan Türkiye, dış hat uçuşlarının başlatılması için de 92 ülke nezdinde girişimlere başladı. Bu çerçevede yoğun diplomasi gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haziran ayında kademeli olarak 40 ayrı ülkeye uçuşların başlatılmasının planlandığı müjdesini verdi.

İlk aşamada dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması ile ilgili 15 ülke ile ön mutabakat yapıldığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Dış hat uçuşlar için 92 ülke ile işbirliğimiz devam ediyor. Kuruluşlar ve muhatap ülkeler ile uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz. Halihazırda dış hat uçuşların karşılıklı açılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya (Belarus), Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile mutabakat sağladık” ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde dünyanın bütün ülkelerinin benzer tedbirleri aldığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Covid-19'a karşı tüm dünya kendi çapında tedbirlerini aldı. Ülkeler dış hat uçuşlarını azaltarak hatta kapatarak salgını önleme çabasına girişti. Ancak tüm dünyada mücadelede önemli bir eşiği geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Artık küresel olarak bağlarımıza, ticaretimize devam etmek durumundayız. Yeniden bismillah diyoruz. Yola çıkıyoruz" aktarımında bulundu.

Haziran ayında kademeli olarak başlatılacak dış hat uçuşlarına ilişkin detaylardan bahseden Bakan Karaismailoğlu, 10 Haziran tarihi itibariyle; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan'a, 15 Haziran tarihi itibariyle; Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan'a, 20 Haziran tarihi itibariyle; Hollanda, Kazakistan'a, 22 Haziran tarihi itibariyle; Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya ve 25 Haziran tarihi itibariyle; Belçika olmak üzere uçuşları başlatmayı planladıklarını bildirdi.

"Bakanlıklarımızla koordinasyonumuz çok güçlü"

Dış hat uçuşlarının yeniden başlaması konusunda Sağlık, Dışişleri, Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile yoğun iş birliği içinde olduklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, uçuşlarda vatandaşların sağlığının ön planda tutulacağını ve uygulanacak tedbirlerin bu aşamada öneminin hayati olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından 20 Mayıs tarihinde alınan karar çerçevesinde salgın kapsamında yurt dışından planlı uçuşlarla Türkiye'ye gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonlarının, havalimanlarında yapılan muayeneleri sonrasında kendi evlerinde yapılacağını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu kapsamda, yurt dışından planlı uçuşlarla yeni gelecek kişilerin havalimanı içinde belirlenen alanlarda muayeneleri yapılacak ve semptomları değerlendirilecek. Muayenesi yapılan kişilerin iletişim ve adres bilgileri Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ne (HSYS) sınır girişi bölümünde kayıt altına alınacak. Havalimanında yapılan muayeneleri sırasında semptom yönünden şüpheli görülen kişiler, havalimanlarında izolasyon alanına alınacak ve 112 aracılığıyla ilgili şehirlerin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen hastaneye yönlendirilecek. Yapılan değerlendirmede herhangi bir semptom belirlenemeyen kişilere onam formları imzalatılacak ve kendi imkanlarıyla evlerine ulaşmaları, kendi evlerinde 14 günlük izolasyonları sağlanacak. Bu süre zarfında da aile hekimleri tarafından izlemleri yapılacak. 'Evde Covid-19 Hastası/Temaslısı İzlem (Karantina) Bilgilendirme ve Onam Formu'nun da doldurulması gerekecek. Havalimanlarında yolculara uygulanacak testler, ücret durumu ve sonuçları pozitif çıkan yolculara ilişkin işlemler ve süreçler Sağlık Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüklerinin koordinasyonunda gerçekleştirilecek.”

Ülke olarak küresel salgına karşı verilen milli mücadelenin takdire şayan olduğuna vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının çalışmalarına durmadan, yılmadan, yorulmadan, kesintisiz olarak devam edeceğini belirterek, “Güçlü Türkiye için elbirliği ile üreteceğiz" mesajını verdi.