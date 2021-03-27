Bakan Karaismailoğlu'ndan Süveyş Kanalı açıklaması: “Tüm imkân ve kabiliyetlerimiz ile yardıma hazırız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Süveş Kanalı'nda yaşanan global ulaşım problemine ilişkin, “Tüm imkân ve kabiliyetlerimiz ile yardıma hazırız” dedi.

Dünyanın en yoğun kullanılan deniz yollarından olan Süveyş Kanalı'nda 400 metrelik 20 bin TEU taşıma kapasiteli dünyanın en büyük konteyner gemilerden birinin karaya oturması ile ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 236 geminin geçiş için kanalın kuzeyinde ve güneyinde beklediğini, gemilerin yoluna devam edemediğin bilgisini paylaştı. Karaismailoğlu, bu durumun dünya deniz ticaretini olumsuz etkilediğini ve her geçen gün bu kaybın büyüdüğünü kaydetti.

“Türk boğazlarında tanker trafiğinde göreceli artış olacağı öngörülebilir”

Bakan Karaismailoğlu, kaza anından kısa süre sonra artışa geçen petrol varil fiyatlarına dikkat çekerek, “Kaza tarihi itibariyle halen 30'dan fazla büyük tonajlı tankerin her iki uçta beklemekte olduğu, cuma günü petrol fiyatlarının yüzde 3 oranında arttığı görülmektedir. Aksayan ürün tedariğinin Karadeniz piyasasından sağlanmaya yönelinmesi halinde Türk Boğazlarında tanker trafiğinde göreceli artış olacağı öngörülebilir. Kaza tarihi itibariyle halen 30'dan fazla büyük tonajlı tankerin her iki uçta beklemekte olduğu, cuma günü petrol fiyatlarının yüzde 3 oranında arttığı görülmektedir. Karadeniz ve Akdeniz Suezmax ve Aframax tanker navlunları halen yüzde 70 artmış durumdadır. Avrupa'nın gas oil tedariğinin yüzde 60'ının Asya piyasasından sağlandığı göz önüne alınırsa bölgede halen az sayıda uygun gemi bulunmasına rağmen aksayan ürün tedariğinin Karadeniz piyasasından sağlanmaya yönelinmesi halinde Türk Boğazlarında tanker trafiğinde göreceli artış olacağı öngörülebilir” diye konuştu.

“Kazanın global ekonomiye maliyeti haftalık 6 ile 10 milyar dolar”

Sigorta şirketlerince kazanın global ekonomiye maliyetinin haftalık 6 ile 10 milyar dolar olarak hesaplandığını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “Söz konusu gemiyi kurtarma ve kanalı açma çalışmaları halen sonuç vermemiş olup tarama gemileri ile geminin oturduğu kara kısmının derinleştirilmesine devam ediyor. Geminin yükünü hafifletip; geminin su çekiminin azaltılması gibi opsiyonlar da bulunmakta olup henüz böyle bir operasyona başlandığı bilgisi alınmamıştır. Bununla birlikte, konteyner gemileri stabilite açısından hassas gemiler olup geminin yakıtının ve dip tanklarında yer alan deniz suyunun boşaltılması gündeme gelse de bu işlemin gemi dengesini bozup daha tehlikeli bir duruma düşüreceği dikkate alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Tüm imkân ve kabiliyetlerimiz ile yardıma hazırız”

Bakan Karaismailoğlu, ülkemizin başta Türk Boğazları olmak üzere tüm kıyılarımızda meydana gelen deniz kazaları ve her türlü acil durumlarda en geç 1-2 gün içerisinde deniz emniyetini yeniden temin ederek deniz ticaretinin idame etmesine olanak sağlayacak donanıma sahip olduğunun altını çizdi. Karaismailoğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce işletilen ve hizmete alındığından beri 25 acil müdahale ve kurtarmayı başarılı ile gerçekleştiren Nene Hatun acil müdahale gemisinin ülkemize bu alanda ciddi avantaj sağladığının belirtti. Bakan Karaismailoğlu, tüm dünya ticaretini etkileyen bu süreçte, EVER GIVEN isimli gemiyi kurtarmak ve Süveyş Kanalını tekrar gemi geçişlerine uygun hale getirebilmek amacıyla, ilgili makamlardan talep gelmesi halinde Bakanlık olarak her türlü bilgi, tecrübe ve operasyon yöntemlerinin paylaşımı da dahil tüm imkân ve kabiliyetlerimiz ile yardıma hazır olduklarını dile getirdi.