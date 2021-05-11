Bakan Kasapoğlu: "19 Mayıs'ta evlerimizden İstiklal Marşımızı okuyacağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "19 Mayıs günü evlerimizin pencerelerine, balkonlarımıza şanlı bayrağımızla çıkarak, hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı okuyacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında yapılacak etkinlikleri anlattı. Kasapoğlu, 81 ilin tamamında hayata geçirilecek etkinliklerle bir asırlık milli şuuru ilk günkü gibi diri tuttuklarını belirtti.

"100 yıldır iftiharla ve gururla milli vicdanımızda taşıdığımız 19 Mayıs ruhu, geçilemez ve yenilemez özelliğiyle milletimize ilham olmuştur"

Kasapoğlu, "Bundan 102 yıl önce, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da tutuşturulan istiklal meşalesi, tam yüz yıldır parlamaya devam ediyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı; vatanı sahipsiz sananlara karşı duruşumuzu; bölünmemizi, parçalanmamızı isteyenlere karşı birliğimizi simgeleyen kutlu bir gündür. 100 yıldır iftiharla ve gururla milli vicdanımızda taşıdığımız 19 Mayıs ruhu, geçilemez ve yenilemez özelliğiyle milletimize ilham olmuştur. Bugünümüzü gelecekle birleştirecek beraberliğimizin güvencesi, bu ülkeyi emanet ettiğiniz gençlerimizdir" ifadelerini kullandı.

"Hayata geçirdiğimiz etkinliklerle bir asırlık milli şuurumuzu ilk günkü gibi diri tutuyoruz"

Korona virüs sebebiyle açık hava etkinliklerinin yapılamaması kendilerini 19 Mayıs coşkusundan asla uzaklaştıramayacağının altını çizen Kasapoğlu, "Bildiğiniz gibi her yıl, 19 Mayıs'ı da içine kapsayan haftayı Gençlik Haftası olarak kutluyor, 81 ilimizin tamamında hayata geçirdiğimiz etkinliklerle bir asırlık milli şuurumuzu ilk günkü gibi diri tutuyoruz. Gençlik Haftamıza, Anıtkabir'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkarak başladık. Önceki sene, Milli Mücadele'nin 100. yılını asla unutulmayacak bir coşkuyla kutlamıştık. Geçtiğimiz sene pandemi tedbirleri nedeniyle, daha çok dijital etkinliklere ağırlık verdiğimiz kutlamalarımız olmuştu. Bu yıl da yine pandemi yüzünden maalesef evlerimizde olmak mecburiyetindeyiz. Her sene hayata geçirdiğimiz fener alayları, okul gösterileri, açık hava etkinliklerimiz maalesef bu yıl da olmayacak. Ancak bu durum bizleri 19 Mayıs coşkusundan asla uzaklaştıramaz" şeklinde konuştu.

"İlber Ortaylı Hocamızın konuk olacağı 'Eşit Ağırlık Özel' programlarımız olacak"

Gençlik Haftası'na özel sosyal medya üzerinden yayınlanacak olan birçok etkinliğin hazırladığını duyuran Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimiz için, bütün vatandaşlarımız için dolu dolu bir program hazırladık. Gençlik Haftamızın başlangıcını simgeleyen Anıtkabir ziyaretimizi erkene alarak, daha uzun bir gençlik haftası geçirmeyi amaçladık. Sosyal medyadan takip edilebilecek 'Online Fotoğraf Yarışması' sergimiz, 'Sahne Senin' programı 'Gençlik Haftası' özel yayını, İlber Ortaylı Hocamızın konuk olacağı ve Cansu Canan Özgen'in sunuculuğunu yapacağı ‘Eşit Ağırlık Özel' programlarımız olacak. Aynı zamanda yine 'Online Bilgi Yarışması', 'Çek Paylaş Etkinliği' ve sporcularımızla olan buluşmalar, yine sosyal medyadan eş zamanlı olarak takip edilebilecek. Gençlik Haftası münasebetiyle ayrıca bir de 'Çevrimiçi Satranç Turnuvası' organize ediyoruz. Yine o da sosyal medyadan canlı yayınlanacak” açıklamasını kaydetti.

"19 Mayıs akşamı da Zeynep Bastık ve Oğuzhan Koç konseriyle gençlerimiz keyifli vakit geçirecekler"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bu özel haftada gençlerimizi büyük bir müzik ziyafetiyle buluşturmak istiyoruz. 18 Mayıs'ta Reng-i Hakkari ekibiyle halk oyunları ve halk müziği etkinliğiyle, 19 Mayıs akşamı da Zeynep Bastık ve Oğuzhan Koç konseriyle gençlerimiz keyifli vakit geçirecekler. Bütün bu etkinlikler yine online olarak takip edilebilecek. Öte yandan 81 vilayetimizden gelen temsilci gençlerimizle önce Gazi Meclisimize, 19 Mayıs sabahı Anıtkabir'e ve ardından Cumhurbaşkanımızla buluşmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliye'sine gideceğiz. Gençlerimiz, evlerinde kalan arkadaşlarını temsilen milli görevlerini en iyi şekilde yerine getirecekler. Yeni spor federasyonlarımız tarafından düzenlenen yüzlerce etkinlikle bu hafta spora da doyacağız."

"Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı layıkıyla heyecanla, coşkuyla kutlayacağız"

Kasapoğlu, "Her şeyden önemlisi 19 Mayıs günü saat 19.19'da bütün Türkiye aynı anda evlerimizin pencerelerine, balkonlarımıza şanlı bayrağımızla çıkarak, hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı okuyacağız. İstiklal Marşımız aynı geçen yıl olduğu gibi stadyumlardan, spor tesislerinden de çalınacak. Gençlerimiz, en ufak taviz vermeden, millet iradesini ve demokrasiyi korumaya devam ettiklerini, bu mirası en iyi şekilde geleceğe taşıma noktasındaki kararlılıklarını haykıracaklar. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı layıkıyla heyecanla, coşkuyla kutlayacağız. Ben bu vesileyle gençlerimiz ve sporcularımız başta olmak üzere bütün milletimizin 19 Mayıs'ını ve yaklaşan Ramazan Bayramını tebrik ediyor, bütün kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi şükranla, rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gençlik Haftamız kutlu olsun" diyerek açıklamasını sonlandırdı.