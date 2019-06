Bakan kasapoğlu: "Ailelerin çocuklarını spora yönlendirme eğilimi arttı"

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2018-2019 sezonu sona eren Anadolu Yıldızlar Ligi'nde 21 branşta 22 bin sporcunun mücadele ettiğini belirterek, "Yapılan tesisler, uygulanan projelerimiz sayesinde anne babaların çocuklarını spora yönlendirme eğilimi arttı. Ümit ediyorum ki bu yatırımların meyvelerini, uluslararası turnuvalarda başarılar kazanarak alacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2013'te başlatılan Anadolu Yıldızlar Ligi'nde (ANALİG) 2018-2019 sezonu yapılan müsabakalarla tamamlandı. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 21 branşta 22 bin sporcunun katıldığı ANALİG'de geleceğin yıldız adaylarının mücadele ettiğini ifade ederek, "Yapılan tesisler, uygulanan projeler sayesinde anne babaların çocuklarını spora yönlendirme eğilimi arttı. Ümit ediyorum ki bu yatırımların meyvelerini uluslar arası turnuvalarda başarılar kazanarak alacağız" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan Anadolu Yıldızlar Ligi projesinde altıncı sezon geride kaldı. Sporun tabana yaygınlaştırılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması, yetenekli sporcuların spora kazandırılması hedefleriyle oluşturulan ANALİG'de 2018-2019 sezonu yapılan finallerle tamamlandı.

ANALİG müsabakaları 2003, 2004, 2005 doğumlu çocukların katılımıyla 81 ilde gerçekleştirildi. 21 branşta 12 bin 277'si erkek, 10 bin 53'ü kız olmak üzere toplam 22 bin 330 sporcu mücadele etti. ANALİG'in Güreş, Judo, Masa Tenisi, Yüzme ve Bocce yarışları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Samsun'un ev sahipliğinde düzenlendi. Final Haftasında, 52 ilden 970 sporcu madalya ve kupa mücadelesi verdi.

ANALİG'de yer alacak sporcuların seçimi İl Müdürlükleri bünyesindeki il karmaları antrenörler ve spor dalı temsilcilerinin bulunduğu seçim komitesi tarafından okullarda gerçekleştiriliyor. Okul Spor Müsabakalarında yer almak isteyip kendilerine yer bulamayanlar da ANALİG ile oluşturulan il karmalarına seçilebiliyor. Kız ve erkek sporcular yeteneklerine göre branşlara yönlendiriliyor ve il karmaları oluşturuluyor. İl grup müsabakalarının ardından bölge elemeleriyle üst tura yükselenler belirleniyor. Ardından da Türkiye Finalleri ile ANALİG sezonu tamamlanıyor.

ANALİG'de takım ve sporcuların giderleri Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından karşılanırken, müsabakalar Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı spor tesislerinde yapıldı. ANALİG yarışmalarının her aşamasında kardeşlik, yardımlaşma, hoşgörü değerleri öne çıkarılırken gezi etkinlikleri düzenlenerek sporcuların müsabakaya gittiği ilin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi edinmesi amaçlandı.

"ANALİG'de geleceğin yıldız adayları yetişiyor"

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ANALİG projesinin gençlerin sağlıklı, güçlü nesiller olarak yetişmesi ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Türkiye'nin 81 ilinde uygulanan proje kapsamında geleceğin yıldız adaylarının yetiştiğini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanına yapılan tesisler, uygulanan projeler sayesinde anne babaların çocuklarını spora yönlendirme eğiliminin arttığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde son 17 yıldır hem gençliğimiz hem de sporla ilgili devrim niteliğinde yatırımlar gerçekleştirdik. Ülkemizin her şehrinde, her ilçesinde sportif anlamda tesisler kazandırdık. Bununla birlikte gençliğimiz için gençlik merkezlerimizle, yurtlarımızla tüm Türkiye'yi baştan sona donattık. Yapılan güzel tesisler ile ailelerin çocuklarını spora yönlendirme eğiliminin arttığını gözlemliyorum. Spor yapan çocuklar okul hayatlarında daha başarılı oluyor. Pes etmemeyi, güçlüklerin üstesinden gelmenin hissini çocuklar sporla kazanır. Çocuklarımızın spor yapması, sadece profesyonel bir sporcu olması için değil, hem hayatı boyunca özgüveni yüksek, disiplinli ve sosyal açıdan aktif bir birey olarak yetişmeleri hem de sorumluluklarını yerine getiren bir birey olmaları açısından çok önemli bir faktör. İstiyoruz ki; yediden yetmişe herkes spor yapsın, sporla iç içe bir hayat yaşasın. İstiyoruz ki; şampiyonlarımızın sayısı artsın, başarılarımız çoğalsın. Madalyalarımız çoğalsın. Sporcularımız her branşta dünya çapında başarılar elde etsin. İstiyoruz ki Türkiye, bütün dünyada bir spor ülkesi olarak anılsın."