Bakan Kasapoğlu, Ampute Futbol Milli Takımı'nı ziyaret etti

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası için Ankara'da kampa giren Ampute Futbol Milli Takımı'nı ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ampute Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de yer alan 35 kulübe, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak maddi destek verileceğini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'da 12-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na hazırlanan milli takımı ziyaret etti. Konakladıkları otelde sporcularla bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, takımın çalışmaları hakkında sporculardan ve Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak'tan detaylı bilgi aldı. Spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla spor kulüplerine Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak destek verdiklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, Ampute Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de yer alan 35 kulübe maddi destek vereceklerini de açıkladı. Destekle alakalı çalışmada sona gelindiğini belirten Bakan Kasapoğlu, her daim sporcuların yanında yer alacaklarını vurguladı. Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası için milli takıma başarı dileklerini de ileten Bakan Kasapoğlu, son olarak sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.