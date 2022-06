Bakan Kasapoğlu: “Bin kapasiteli yeni yurdumuzu da proje ihalesine çıkarttık ve onun da inşallah en kısa zamanda inşaatına başlayacağız”

Her geçen gün yeni kapasite ekliyoruz ve Şanlıurfa'da 2 olan yurdumuz şu an 6 ve toplam kapasiteyi yüzde 350 arttırdık. İnşallah bin kapasiteli yeni yurdumuzu da proje ihalesine çıkarttık ve onun da inşallah en kısa zamanda inşaatına başlayacağız” dedi.

Şanlıurfa Gençlik ve Spor Tanıtımları tanıtım programı çerçevesinde kente yapılacak yatırımların imza töreni, Ankara'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı binasında düzenlendi. İmza törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muhterem Kasapoğlu'nun yanı sıra Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün önderliğindeki Şanlıurfa heyeti ve çok sayıda genç sporcu katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra burada konuşan Kasapoğlu, “Sizlerin ev sahipliğiyle ramazan ayında çok güzel bir Urfa programı gerçekleştirdik. Hem ramazanın bereketi hem sizlerin sıcaklığı, samimiyeti hakikaten o ziyaretin tadını damağımızda bıraktı. Bir yandan Karaköprü'de çok güzel bir havuz açtık diğer yandan da hem ilçelerimizle hem büyükşehrimizle ilgili yeni çalışmaları planladık. Yeni projeleri hem gençlik alanında hem spor alanında tartıştık, konuştuk. Şanlıurfa'da bulunan yurtlarımızın en güzel örneklerinden bazılarında hem sahur hem iftar programında öğrenci arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bugün de Bakanlığınızda, o gün hep birlikte kararını aldığımız, hep birlikte ortak akılla, istişareyle, düşündüğümüz ve planladığımız çalışmalarımızı bugün Şanlıurfa'mıza kazandıracak imzalarımızı birlikte atacağız. Şanlıurfa'mız için tüm ilçelerimiz, beldelerimiz, mahallerimiz, gençlerimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum” diye konuştu.

“Biz, bu toprakların tüm evlatlarına, tüm kalbimizle inanıyoruz, sonuna kadar güveniyoruz”

Türk gençliğinin cesaretiyle, çalışkanlığıyla, küresel meselelere vukufiyetiyle dünyaya adalet penceresinden bakış açısıyla tüm dünyaya örnek bir gençlik olduğunu ifade eden Kasapoğlu, “Biz, bu toprakların tüm evlatlarına, tüm kalbimizle inanıyoruz, sonuna kadar güveniyoruz. Onların en iyi imkanlara sahip olması ve kendilerini en güçlü şekilde yetiştirmeleri için, sportif anlamda güçlü olmaları için hiçbir zaman durmadan işte bugün olduğu gibi el ele vererek, omuz omuza vererek çalışıyoruz. Bakanlığımız, gençlerin evi, yuvası. ‘Gençler ister biz yaparız' diyoruz. ‘Gençler neredeyse biz oradayız' diyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Söz veriyorsak, ekip olarak, takım olarak Cumhurbaşkanımızın riyasetinde o sözün arkasında sonuna kadar dururuz”

Türkiye'nin dört bir yanının yapılan eserlerle donatıldığını vurgulayan Kasapoğlu, “Ülkemizin doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle hiçbir ayrım gözetmeden, ülkemizin dört bir yanını gençlik merkezleriyle, yurtlarla, genç ofislerle, kitap kahvelerle, birbirinden mükemmel stadyumlarıyla, yüzme havuzlarıyla, spor salonlarıyla, kortlarıyla, voleyboluyla, basketboluyla, tenisiyle, kayak tesisleri ve kış sporlarıyla mahalle bazlı tüm imkanlarla hamdolsun bugüne kadar donattık. Her bölgede, her şehirde, her mahallede hamdolsun imzamız var. Bu vizyonu sürdürme, bu vizyonu daha güçlü şekilde üzerine koyarak layıkıyla yarınlara taşımak en büyük gayretimiz. Bizim siyasetimiz eser siyaseti. Bizim siyasetimiz hizmet siyaseti. Bizler söz veriyorsak, ekip olarak, takım olarak Cumhurbaşkanımızın riyasetinde o sözün arkasında sonuna kadar dururuz” değerlendirmesini yaptı.

“Bin kapasiteli yeni yurdumuzu da proje ihalesine çıkarttık ve onun da inşallah en kısa zamanda inşaatına başlayacağız”

Şanlıurfa'ya yapılacak olan bin kapasitelik yeni yurdun proje ihalesine çıkartıldığı müjdesini veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

2002'de Şanlıurfa'da 2 adet yurt vardı. Türkiye genelinde 190 bin kapasite vardı onu ne yaptık, 750 bine çıkardık. Her geçen gün yeni kapasite ekliyoruz. Şanlıurfa'da 2 olan yurdumuz şu an 6 ve toplam kapasiteyi yüzde 350 arttırdık. İnşallah bin kapasiteli yeni yurdumuzu da proje ihalesine çıkarttık ve onun da inşallah en kısa zamanda inşaatına başlayacağız. 20 yıl önce sadece 1 gençlik merkezi vardı, bugün 11 gençlik merkezi var. Yenilerini inşallah bu imzayla birlikte Urfa'mıza kazandıracağız. On binlerce kardeşimiz, bu gençlik merkezlerinde sosyal, eğitsel, kültürel, sportif anlamda olağanüstü çalışmalarla faydalanıyorlar. Şanlıurfa'da tesis sayımız 2002‘de 4 iken şu an tam 80 tesisimiz var. İnşallah bu protokollerle bunu çok daha farklı boyuta taşıyacağız ve Harran gençlik merkezi, Bozova gençlik kampı bizlerin heyecan duyduğu çalışmalar. Ülkemizin her tarafında olduğu gibi Şanlıurfa'da lisanslı sporcu sayımız bin 600 ‘den 100 binlere yaklaştı. Spor kulübü sayısı 51'den 170'e çıktı.”

Bakan Kasapoğlu, İmza töreninin ardından törene katılan çocuklarla öz çekim yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi.