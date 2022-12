Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu milli motosikletçileri ağırladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü ve Bahattin Sofuoğlu'nun dünyanın en önde gelen pilotları arasında yer aldığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü ve Bahattin Sofuoğlu'nu bakanlığın merkez binasında ağırladı. Görüşmede, dünya şampiyonu eski milli motosikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da yer aldı.

Burada konuşan Bakan Kasapoğlu, sporcuların birer gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Dünyanın pek çok yerinde bayrağımızı göklere çıkartan ve bu vesileyle hepimizi gururlandıran bir sporcu profilimiz var. Milletimizi en iyi şekilde temsil eden ve bunun gayretini, çabasını ortaya koyan sporcularımız var" ifadelerini kullandı.

"Sporcularımızın her biri dünyanın en önde gelen pilotları arasında yer alıyor"

Motor sporlarında da her geçen gün yükselen bir başarı tablosu olduğunu ve bu vesileyle tüm sporcuları gönülden tebrik ettiğini ifade eden Kasapoğlu, "Toprak 2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nı ikincilikle tamamladı. Geçen senenin dünya şampiyonu olarak 36 yarışta 23 kez ödül kürsüsünde bizi temsil etti. Can Öncü de 2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nda üçüncülükle bitirdi ve 24 yarışta 8 kez ödül kürsüsünde ülkemizi başarıyla temsil etti. Deniz Can'ın kardeşi o da bizimle birlikte ülkemizi dünyanın 20 farklı pistinde başarıyla temsil etti. 3 kez ülkemize kupa kazandırdı. Bahattin Sofuoğlu, 2022 Avrupa şampiyonu olarak tamamladı ve 14 yarış sonunda ilk Türk şampiyon olarak tarih yazdı. Tüm bu çaba ve çalışmaların hepsi başarıyla sonuçlandı. Bu sporcularımızın her biri dünyanın en önde gelen pilotları arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.

"Desteklerimizi artırarak sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Başarının bir süreç olduğunu ve bu sürecin özverinin, gayretin, inancın sembolü olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Biz de bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her daim, her bir branşa çok güçlü destekler verdiğimiz gibi, her bir sporcumuzun yanında olduğumuz gibi motor sporlarında da çok ciddi katkılar ortaya koyduk. Bu anlamdaki katkı ve desteklerimizi artırarak sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kenan Sofuoğlu: "Elde edilen başarılarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın yanımızda olmasının büyük etkisi var"

Kenan Sofuoğlu ise, motor sporlarının futbol veya basketbol gibi çok fazla desteklenen bir spor dalı olmadığını vurgulayarak, "Bilinmeyen bir spor dalında sponsor bulmak daha zor olduğu için ben de Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın kapısını çaldım. Cumhurbaşkanımıza da bu durumu hep anlattım. Özellikle sayın bakanımızla beraber Toprak'a yaptığı yatırımlar bize kısa zamanda dünya şampiyonluğuyla dönmesinde devletimiz ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın yanımızda olmasının büyük etkisi var" dedi.